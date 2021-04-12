Энтузиасты смогли включить виртуализацию GPU для потребительских видеокарт GeForce





Группа энтузиастов нашла возможность активировать виртуализацию на GPU видеокарт NVIDIA серии GeForce. И способ оказался довольно простым.

Функция искусственного разделения ресурсов видеокарты на несколько виртуальных экземпляров в настоящее время ограничена графическими процессорами семейства Grid/Tesla и устройствами Quadro для рабочих станций. Эта функция недоступна для видеокарт игровой серии GeForce. По крайней мере, так было до сих пор. Благодаря довольно простой модификации под названием «vgpu_unlock» эта функция теперь может быть активирована и для потребительских графических процессоров.

Виртуализация GPU – это способ виртуального распределения аппаратных ресурсов видеокарты между несколькими экземплярами. Это позволяет нескольким конечным пользователям использовать видеокарту для множества задач, таких как 3D-моделирование или научная работа. Пользователи должны быть знакомы с этой технологией благодаря платформе GeForce NOW, где сама NVIDIA используют графические процессоры GRID для виртуализации нескольких сред для геймеров.

Теоретически теперь должна быть возможность использовать одну видеокарту GeForce RTX 3090 для обслуживания нескольких виртуальных машин и использования такой конфигурации для игр. Это было бы интересным решением проблемы нехватки GPU. Например, игровые клубы или интернет-кафе (или даже семьи) могли бы использовать один графический процессор для обслуживания нескольких компьютеров.

Мод на самом деле довольно прост. Он обманным путём заставляет драйвер читать другой идентификатор устройства PCI. Чтобы определить, поддерживает ли определённый графический процессор функциональность vGPU, драйвер анализирует идентификатор устройства PCI. Этот идентификатор вместе с идентификатором поставщика PCI уникален для каждого типа устройства PCI. Чтобы включить поддержку vGPU, просто необходимо сообщить драйверу, что идентификатор устройства PCI установленного графического процессора является одним из идентификаторов устройств, соответствующих графическим процессорам с поддержкой vGPU.

Видеокарты с графическими процессорами на базе архитектур Pascal, Turing и Ampere преподносятся как карты Quadro или Tesla. Мод работает с программным обеспечением виртуальных машин Linux и KVM. Хотя хост-компьютер не может быть основан на Microsoft Windows, виртуальные машины, которые будут подключены к основной системе, могут использовать эту операционную систему.

Перечень поддерживаемых видеокарт предоставлен в следующем файле.

Источник: videocardz