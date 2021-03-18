Epic Games анонсировала грядущее крупное обновление магазина — групповые чаты, улучшенный поиск, уменьшенная панель общения и карточки игроков





Подводя итоги 2020 года, Epic Games пообещала несколько функциональных обновлений для своего магазина, и вот сейчас команда разработчиков сообщила первые детали.

В будущем в лаунчере Epic Games появится новая система, которая позволит объединяться в группы и общаться через голосовой и текстовый чаты, но не только. Благодаря общим возможностям управления для всех участников команды игроки смогут присоединяться к беседам и покидать их в любой момент.

Отдельно упоминается «активное окно группы» — специальное окно для группы, с которой пользователь взаимодействует чаще всего. У группы не будет единого организатора, так что пользователи смогут подключаться и покидать группу, а остальные продолжать общаться. В окне группы каждый участник сможет регулировать свои личные настройки звука и видео. Помимо этого, можно будет приглашать в группу других игроков и закрывать к ней доступ.

Сейчас разработчики дорабатывают панель общения, которая получит ряд функциональных нововведений уже в этом месяце. В их числе — уменьшенная панель общения, позволяющая просматривать уведомления без необходимости открывать ее полностью в отдельном окне, карточки игроков (можно будет управлять дружбой и просматривать общих друзей), улучшенный поиск и кнопка «не беспокоить», отсекающая уведомления о приглашениях или запросах во время игры.

В Epic Games решили убрать личные сообщения — функция оказалась невостребованной.