Epic Games предложит работу на полную ставку сотням внештатных QA-тестировщиков

Epic Games, разработчик Fortnite, объявила, что переведет большинство своих внештатников в США на штатные должности, и предоставит им все льготы. Об этом стало известно изданию The Verge, в распоряжении которого оказались внутренние записи с подробным описанием планов компании. Представитель Epic Элка Лукс подтвердила эту информацию и добавила, что студия планирует нанять «несколько сотен» внештатников, большинство из которых является тестировщиками, а «многие из предложений вступят в силу 4 апреля».

Она подчеркнула, что специалисты будут работать в Epic Games напрямую. В настоящее время студия нанимает тестировщиков по обеспечению качества и других работников через аутсорсинговые агентства, такие как Eastridge, Hays и Nextaff.

Решение Epic взять QA-тестировщиков на фултайм последовало за объединением в профсоюз под названием Game Workers Alliance сотрудников на аналогичных должностях студии Activision Blizzard — Raven Software. В конце 2021 года студия накануне зимних праздников уволила дюжину QA-специалистов, что привело к забастовке с участием штатных и внештатных сотрудников. В январе 2022 года эти работники заявили, что объединятся с крупнейшим профсоюзом работников связи и СМИ США — Communication Workers of America — и потребовали признания своего профсоюза.

После этого другая студия Activision Blizzard — Treyarch (разработала Call of Duty: World at War, 007: Quantum of Solace, Spiderman: Web of Shadows и Call of Duty: Black Ops) – перевела весь временный штат на фултайм.