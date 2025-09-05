Epic Games раздает атмосферную головоломку-приключение с рейтингом 98%

Epic Games запустила новую бесплатную раздачу, и на этот раз это атмосферная головоломка-приключение с почти идеальным рейтингом.

В Steam игра получила 98% преимущественно положительных отзывов на основе около 8 тысяч рецензий. Многие геймеры называют игру шедевром среди головоломок, в которой самый главный минус — она короткая. Речь идет о Monument Valley, которая рассказывает о принцессе Иде в удивительной стране людей-ворон.

В игре вы управляете принцессой, которая путешествует сквозь фантастические архитектурные лабиринты в поисках прощения. Здесь не работают привычные законы физики — мир построен на оптических иллюзиях и невозможных конструкциях. Игрок меняет среду, чтобы открыть новые пути, а история разворачивается без слов — ее рассказывают визуальные образы и музыка, передавая темы поиска, потери и внутреннего очищения.

Взаимодействие с людьми-воронами и с окружающим миром раскрывает постепенно скрытые тайны, а каждый уровень превращается в отдельную загадку. Именно эта минималистичная, но глубокая подача сделала игру одной из лучших среди фанатов головоломок и визуальных историй.

«Тот, кто создал Monument Valley — настоящий гений. Это настоящий шедевр среди головоломок. Игра наполнена невероятными оптическими иллюзиями, и каждый уровень — это отдельная загадка, которую надо разгадать, чтобы добраться до конца. Она выглядит просто, но имеет глубину, которая поражает. Monument Valley дарит спокойствие и истинное удовольствие от прохождения. Это одна из лучших головоломок, которые только существуют — однозначно стоит внимания», — пишут в отзывах.

Серия ныне насчитывает три части. Первая — Monument Valley (2014), где игроки впервые знакомятся с принцессой Идой. В продолжении Monument Valley 2 (2017) появились новые герои — мать и дочь, которые проходят через собственные испытания. Третья игра уже анонсирована — Monument Valley 3 впервые вышла летом 2025 года. Кроме того, существуют и расширенные издания, например Panoramic Edition, но они являются улучшенными переизданиями, а не отдельными играми.

Забрать Monument Valley в Epic Games можно в течение недели, до 11 сентября в 18:00. На следующей неделе мы ожидаем Ghostrunner 2.