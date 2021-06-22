Epic Games запустила новые бесплатные инструменты для разработчиков — античит Easy и голосовой чат Voice





Epic Games запустила два бесплатных инструмента для разработчиков видеоигр — античит Easy и голосовой чат Voice. Они стали частью набора Epic Online Services, который можно использовать с любым игровым движком и поддерживает все актуальные платформы (Windows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android).

Голосовой чат Voice — кроссплатформенный. Его можно использовать как для личной связи, так и для групповых бесед, в том числе и во время игровых матчей. При использовании службы аудиоданные передаются через внутренние серверы Epic, а фирменная технология отвечает за возможности масштабирования и качество работы сервиса. Epic заявляет, что ранее технология была «интегрирована и проверена в сражениях в Fortnite». Иными словами, сервис может обслуживать миллионы игроков одновременно.

Что же касается античитерской системы Easy, с 2018 года она была доступна для лицензирования в играх, а с июня стала бесплатной для пользователей онлайн-сервисов Epic. Это должно поспособствовать более широкому распространению фирменной технологии компании. Epic утверждает, что подобное программное обеспечение для защиты от читерства становится все более важным, поскольку число проектов с кроссплеем стремительно растет, а читерские программы зачастую более доступны на ПК.

Как и другие античитерские программы, Easy Anti-Cheat может иногда вызывать проблемы у честных игроков и маркировать неповинные программы как вредоносные, так что это далеко не идеальное решение. Но поскольку читерство по-прежнему подвержены многие крупнейшие игры в мире, для разработчиков еще один инструмент для борьбы с этим крайне неприятным явлением лишним точно не станет.