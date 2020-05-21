«Эпицентр» выпустил мобильное приложение





Украинская сеть строительных супермаркетов «Эпицентр» запустила интернет-магазин еще в 2016 году. И вот спустя четыре года компания выпустила мобильное приложение, чтобы предоставить клиентам более удобный способ осуществлять покупки в ее интернет-магазине с помощью смартфона.

Помимо доступа к каталогу онлайн-магазина оно обеспечивает еще ряд возможностей. Пользователи мобильного приложения будут первыми узнавать об актуальных акции в сети Эпицентр, а прогнозный алгоритм позволит подбирать интересные для клиента товарные предложения. Кроме того, в мобильном приложении можно будет посмотреть историю своих покупок, полученные скидки и накопленные баллы по программе лояльности «Выгода», которые будут всегда доступны в электронном чеке. К слову, карту лояльности можно добавить и использовать вместо физической. Еще в приложении можно получить информацию о выбранном пользователем торговом центре, контактные номера телефонов, локацию торговых отделов, а также проложить максимально удобный и быстрый маршрут к нему, в том числе общественным транспортом.

Приложение уже доступно для загрузки в раннем доступе для Android и iOS. Авторизация в нем осуществляется по мобильному номеру.