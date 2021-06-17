Ericsson: Вже до кінця 2021 року у світі буде понад 500 мільйонів 5G-підписок (інфографіка)





Компанія Ericsson прогнозує, що до кінця 2021 року кількість мобільних 5G-підписок перевищить 580 мільйонів. При цьому щодня число нових 5G-з’єднань через мобільні пристрої зростатиме на 1 мільйон. Так, 5G б’є рекорди за темпами впровадження у світі та у 2026 році покриє 60% населення до кінця 2026 року — близько 3,5 млрд підписок.

5G зростатиме швидше за 4G — кількість підписок на 5G перевищить мільярд на 2 роки раніше, ніж 4G за той самий період. Основними факторами цього є готовність Китаю на ранніх етапах впроваджувати 5G-мережі, а також більша доступність комерційних 5G-пристроїв. Понад 300 моделей смартфонів із підтримкою 5G вже анонсовано або представлено по всьому світу. За прогнозами, такий комерційний 5G-сплеск триватиме і надалі. Важливість надійного з’єднання стимулює розповсюдження 5G, адже це ключовий елемент економічного відновлення після COVID-19.

Проте запуск 5G відбувається нерівномірно. Європа повільніше впроваджує технологію та поступається у темпах Китаю, США, Кореї, Японії та Раді співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), куди входять Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман та Саудівська Аравія. У 2019 році ринки країн Перської затоки одними з перших у світі представили комерційні послуги 5G. Таким чином, до 2026 року вони зможуть отримати 62 мільйони 5G-підписок сумарно. Це другий за місцем ринок поширення 5G у світі. Загалом у регіонах Північної Америки та країнах Перської затоки мобільні підключення до 5G становитимуть 84% та 73% усіх мобільних підписок. При цьому в Північно-Східній Азії буде найбільша частка 5G-підписок – на рівні 1,4 мільярда.

Передача даних продовжує зростати з року в рік. Глобальний мобільний трафік даних – за винятком трафіку, що генерується фіксованим бездротовим доступом – перевищив 49 ЕБ на місяць наприкінці 2020 року. За прогнозами, він зросте приблизно в 5 разів і досягне 237 ЕБ на місяць у 2026 році. Смартфони, які нині генерують 95% цього трафіку, також споживають більше даних, ніж раніше. Зараз у світі на 1 смартфон припадає в середньому понад 10 ГБ даних на місяць і, за прогнозами, цей показник досягне 35 ГБ на місяць до кінця 2026 року.

Пандемія COVID-19 прискорює цифровізацію, а також показує важливість надійного високошвидкісного мобільного широкосмугового підключення та підсилює потребу в ньому. Майже дев’ять з десяти постачальників послуг зв’язку (ППЗ), які запустили 5G, надають і фіксований бездротовий доступ (4G та/або 5G). Це важливо робити на перспективу, адже трафік фіксованого бездротового доступу зросте в сім разів і досягне 64 ЕБ у 2026 році.

Джерело: Ericsson