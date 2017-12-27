Ericsson Mobility Report: Украинские абоненты постепенно переходят на тарифы с большим объемом трафика – 30% выбирают пакеты на 2-5 ГБ (но 40% все еще остаются с минимумом трафика)

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Компания Ericsson опубликовала очередное ежегодное исследование Mobility Report, согласно которому потребление мобильных данных в мире продолжает расти. В период с 2017 по 2023 годы объем потребленного трафика увеличится в 8 раз и достигнет 110 экзабайтов в месяц.

При этом общемировая тенденция заключается в том, что абоненты постепенно переходят на тарифные планы с большим объемом трафика. В течение прошлого года до 7% клиентов перешли на тарифные пакеты, которые предлагают более 5 ГБ мобильного трафика. Эти изменения объясняются ростом спроса на трафик, проникновением смартфонов и увеличением производительности сети.

В категорию <100 МБ также входят голосовые тарифы без включенного объема мобильных данных, а в категорию >50ГБ – тарифные планы с безлимитными данными.

Сегодня 65% абонентов имеют тарифные планы, включающие более 2 ГБ мобильных данных. Среди них самыми популярными являются пакеты от 2 до 5 ГБ мобильных данных − их выбрали 32% пользователей. Полностью безлимитными пакетами пользуется лишь 6% абонентов, а 35% выбирают значительно меньше тарифные планы − с трафиком до 2 ГБ в месяц и используют лишь 12% от общего объема трафика в мобильных сетях.

Интересно, что Украина догоняет мировые тенденции − но с локальными особенностями. Так, по данным украинских мобильных операторов, количество абонентов с тарифными планами, включающие в себя от 2 до 5 ГБ в месяц, составляет чуть более 30%, что вполне соответствует мировым тенденциям.

В то же время, в Украине еще остается значительное количество пользователей, которые используют голосовые тарифы без включенных мобильных данных или с наименьшими объемами трафика (до 100 МБ) − таких около 42%. Интересно, что в мире такие тарифные планы используют только 2% абонентов.

В категорию <100 МБ также входят голосовые тарифы без включенного объема мобильных данных, а в категорию >50ГБ – тарифные планы с безлимитными данными.

Отметим, что речь идет об усредненных показателях всех операторов, тогда как к примеру 46% дата-пользователей lifecell выбирают тарифы с включенным трафиком в объеме от 2 до 5 ГБ. В свою очередь 90% владельцев смартфонов в сети Киевстар выбирают тарифы с включенным мобильным интернетом и генерируют около 87% всего трафика в сети (в среднем 2 ГБ в месяц).

Согласно исследованию Ericsson Mobility Report, примерно треть мировых абонентов с ограниченным объемом мобильных данных тратит больше установленного лимита. К примеру, более 60% пользователей в группе самых маленьких планов (до 100 МБ) превышают потребление данных более чем на 200%. Подобная ситуация наблюдается и в Украине, где владельцы тарифных планов до 500 МБ склонны «перерасходовать» данные в 2-3 раза.

Учитывая постепенный рост проникновения смартфонов, а также расширение покрытия 3G и скорый запуск 4G в нашей стране в ближайшее время, украинские абоненты также согласно мировым тенденциям будут мигрировать на тарифные планы с большими объемами данных.

Источник: Ericsson Mobility Report