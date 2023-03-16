Знакомьтесь, ERNIE Bot. Baidu представила аналог ChatGPT, рассчитанный исключительно на китайскую аудиторию

Китайский поисковый гигант Baidu разрабатывал ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration) в течение последних 10 лет. Впервые чат-бот запустили в 2019-м, а сейчас представили его обновленную версию.

Во время пресс-конференции генеральный директор Baidu Робин Ли сказал, что последняя версия ERNIE Bot получила возможности, близкие к GPT-4 — последней итерации большой языковой модели OpenAI, выпущенной всего пару дней назад.

Чат-бот оперирует 550 млрд фактов, но они, в основном, сосредоточены на Китае. То есть, он с легкостью перечислит по вашему запросу популярные китайские идиомы, однако не сможет ответить на большую часть вопросов по определенным предметам за пределами региона.

ERNIE Bot, в отличие от коллег, умеет предоставлять аудио-ответы на разных китайских диалектах, а также может создавать изображения и видео на основе текста на китайском языке.

Во время демонстрации чат-бот кратко изложил содержание китайского научно-фантастического романа и представил идеи о том, как продолжить книгу. Он также смог назвать имена актеров в экранизации, сравнить их рост и определить, кто из них выше. В другом примере ERNIE смог предложить варианты названия для технологической компании, предоставляющей услуги малому и среднему бизнесу, написать рекламные лозунги и даже создать информационный бюллетень с заданным количеством слов.

Ли сказал, что 650 компаний уже подписались на использование технологии ERNIE Bot, но признал, что она еще не готова к публичному дебюту. Baidu обнародовала бот раньше из-за рыночного спроса, вызванного стремительным ростом популярности ChatGPT. Китайский технологический гигант предоставит доступ только тем, кто уже получил приглашение, хотя другие компании могут подать заявку на возможность встроить ERNIE в свои продукты через облачную платформу Baidu.

Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники сообщало, что китайские регуляторы приказали технологическим компаниям Tencent и Ant Group (дочерняя компания гиганта электронной коммерции Alibaba) ограничить доступ к ChatGPT, а также отчитываться о предстоящих запусках и работе собственных ИИ чат-ботов. Это вполне ожидаемое решение, учитывая жесткий подход китайского правительства к цензуре.

Источник: Engadget