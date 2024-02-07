ЕС хочет криминализировать «несогласованную» рассылку нюдсов, дипфейков и порноизображений, сгенерированных ИИ

Вероятно, европейские законодатели таким образом отреагировали на недавно распространенные фейковые порноизображения Тейлор Свифт.

Еще в 2022 году Европейская комиссия обнародовала предложение по директиве о борьбе с домашним насилием и насилием в отношении женщин в других формах, а сейчас совет и парламент согласились с предложением криминализировать и кибернасилие.

Речь идет о введении уголовной ответственности за распространение интимных изображений человека без его согласия, дипфейков или других порноизображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Киберпреследование и мизогиния также будут признаны уголовными преступлениями.

«Это срочная проблема, которую необходимо решить, учитывая экспоненциальное распространение и драматическое влияние насилия в Интернете», — говорится в сообщении.

Кроме того, директива потребует от государств-членов ЕС разработки мер, которые могут помочь пользователям легче идентифицировать кибернасилие и знать, как предотвратить его или куда обратиться за помощью (для этого предлагают создать отдельный онлайн-портал).

Вероятно, на такие поспешные действия европейских законодателей повлияло недавнее распространение сгенерированных ИИ порноизображений Тейлор Свифт, которые собрали миллионы просмотров на X (соцсеть даже временно заблокировала имя певицы в поиске).

«Последний отвратительный способ унижения женщин — это распространение кем-либо интимных изображений, сгенерированных ИИ за пару минут», — сказала изданию Politico вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова. «Такой контент может нанести огромный вред не только поп-звездам, но и каждой женщине, которой придется на работе или дома доказывать, что это был дипфейк».

Вышеупомянутые предложения — лишь часть законопроекта, который еще должны утвердить представители стран ЕС. Ранее подобный «закон Тейлор Свифт» был предложен законодателями США.