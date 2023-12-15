ЕС принял Закон об искусственном интеллекте — но есть нюансы

ЕС предварительно согласовал правила для искусственного интеллекта, которые должны ограничить использование новой технологии и заставят разработчиков быть более прозрачными. В то же время, эти изменения остаются до конца непонятными — и, возможно, очень далекими.

Впервые предложенный в 2021 году Закон об искусственном интеллекте до сих пор не одобрен полностью, а горячие обсуждения в последние минуты смягчили некоторые из самых строгих регуляторных угроз.

«В очень краткосрочной перспективе закон не будет иметь особого прямого влияния на известных разработчиков искусственного интеллекта, работающих в США, поскольку, согласно его условиям, он, вероятно, не вступит в силу раньше 2025 года», — говорит Пол Барретт, заместитель директора Центра бизнеса и права человека NYU Stern.

По словам Барретта, основные игроки искусственного интеллекта, такие как OpenAI, Microsoft, Google и Meta, вероятно, будут продолжать борьбу за доминирование, особенно по мере того, как они справляются с регуляторной неопределенностью в США.

Закон об искусственном интеллекте начали разрабатывать еще до ажиотажа вокруг инструментов искусственного интеллекта общего назначения (GPAI), таких, как крупная языковая модель OpenAI GPT-4, и регулирование стало камнем преткновения в последних дискуссиях. Закон разделяет свои правила по уровню риска, который несет система ИИ для общества, или, как говорится в заявлении ЕС, «чем выше риск, тем строже правила». Но некоторые страны-члены обеспокоены тем, что такая строгость может сделать ЕС непривлекательным рынком для ИИ.

Франция, Германия и Италия в ходе переговоров лоббировали ослабление ограничений по GPAI, и получили некоторые компромиссы в самых строгих правилах. Например, вместо того, чтобы классифицировать весь ИИ общего назначения как технологию с высоким риском — предложена двухуровневая система с исключениями для правоохранительных органов относительно прямо запрета использования искусственного интеллекта по типу биометрической идентификации.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал правила, заявив, что Закон об ИИ создает жесткую регуляторную среду, препятствующую инновациям.

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Барретт сказал, что некоторым новым европейским компаниям искусственного интеллекта может быть сложно привлечь капитал, учитывая условия закона, которые отдают предпочтение американских разработчикам. Компании за пределами ЕС могут даже отказаться от открытия филиала в регионе или заблокировать доступ к платформам, чтобы их не оштрафовали за нарушение правил — потенциальный риск, с которым Европа также столкнулась в технологической индустрии, не связанной с ИИ, соблюдая такие правила как Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах.

Например, модели искусственного интеллекта, обученные на общедоступных — но конфиденциальным и потенциально защищенных авторским правом данным — стали большим спором для организаций. Однако временные правила не создают новых законов по сбору данных. Несмотря на то, что ЕС ввел законы о защите данных через Общий регламент о защите данных (GDPR), его правила для ИИ не запрещают компаниям собирать информацию, кроме требований по соблюдению указаний регламента.

«Согласно правилам, компаниям, возможно, придется предоставлять прозрачные сведения или так называемые данные об этикетках», — говорит Сюзан Ариэль Ааронсон, директор Центра цифровой торговли и управления данными и профессор-исследователь международных отношений Университета Джорджа Вашингтона. «Но на самом деле это не изменит поведение компаний по поводу данных».

Ааронсон отмечает, что Закон об искусственном интеллекте до сих пор не разъясняет, как компании должны рассматривать защищенный авторским правом материал, являющийся частью учебных данных модели, кроме того, что разработчики должны соблюдать существующие законы об авторском праве (оставляющие много серых зон вокруг ИИ). Таким образом, это не стимулирует разработчиков моделей избегать использования защищенных авторским правом данных.

Закон об искусственном интеллекте также не будет применять свои потенциально жесткие штрафы к разработчикам с открытым кодом, исследователям и небольшим компаниям, работающим дальше в цепочке. Главный юридический директор GitHub Шелли Мак-Кинли говорит, что это «положительное решение для развития открытых инноваций и разработчиков, помогающих решить некоторые из самых важных проблем общества».

Кое-кто считает, что наиболее конкретным влиянием закона может оказаться давление на других, в том числе американских, политиков, чтобы они действовали быстрее. Это не первая значительная нормативная база для искусственного интеллекта — в июле Китай принял инструкции для компаний, желающих продавать услуги искусственного интеллекта общественности. Но относительно прозрачный и активно обсуждаемый процесс разработки в ЕС дал области искусственного интеллекта понять, чего ожидать. Несмотря на то, что Закон об искусственном интеллекте еще может измениться, Ааронсон говорит, что это свидетельствует о том, что ЕС прислушался к общественности и отреагировал на беспокойство относительно этой технологии.

Лотар Детерманн, партнер по конфиденциальности данных и информационных технологий юридической фирмы Baker McKenzie, говорит, что тот факт, что закон основывается на существующих правилах по данным, также может побудить правительства оценить, какие нормативные акты уже работают. А Блейк Бреннон, директор по стратегии платформы конфиденциальности данных OneTrust, сказал, что более зрелые компании по искусственному интеллекту устанавливают инструкции по защите конфиденциальности в соответствии с законами, такими как GDPR, и в ожидании более строгой политики. Он сказал, что в зависимости от компании Закон об искусственном интеллекте является «дополнением» к уже существующим стратегиям.

США, напротив, в значительной степени не смогли приступить к регулированию искусственного интеллекта, несмотря на то, что они являются домом для крупных игроков, таких как Meta, Amazon, Adobe, Google, Nvidia и OpenAI. Их наибольшим шагом стал исполнительный приказ администрации Байдена, который требует от государственных учреждений разработать стандарты безопасности и опираться на добровольные, необязательные соглашения, подписанные крупными игроками ИИ. Несколько законопроектов, поданных в Сенат, в основном касались глубоких фейков и водяных знаков.

Это не означает, что США будут применять тот же подход, основанный на оценке риска, но они могут попытаться расширить правила прозрачности данных или позволить моделям GPAI чувствовать себя немного свободнее.

Наврина Сингх, основательница Credo AI и член национального консультативного комитета по искусственному интеллекту, считает, что хотя Закон об искусственном интеллекте является огромным решением для сферы ИИ, все не изменится быстро, и впереди еще много работы.

«Регуляторы с обеих сторон Атлантики должны сосредоточиться на помощи организациям любого размера в безопасном проектировании, разработке и развертывании искусственного интеллекта, прозрачного и подотчетного», — сказала Сингх и добавила, что все еще не хватает стандартов и процессов сравнительного анализа, особенно в отношении прозрачности.

Хотя Закон об искусственном интеллекте еще не завершен, подавляющее большинство стран ЕС признали, что это направление, в котором они хотят двигаться. Закон не регулирует задним числом существующие модели или программы, но будущие версии OpenAI GPT, Meta Llama или Google Gemini должны будут учитывать требования прозрачности, установленные ЕС. Возможно, это не приведет к драматическим изменениям мгновенно, но демонстрирует позицию ЕС по отношению к ИИ.

Источник: The Verge