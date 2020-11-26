ЕС выделит Минцифре 25 млн евро на развитие «Дії» и ускорение цифровой трансформации государства

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Первый взнос в размере 9,6 млн евро, выделенный в рамках проекта EU4DigitalUA, направят на то, чтобы сделать правительственную цифровую инфраструктуру функциональной и выстроить надежную систему электронных услуг, говорится в сообщении Минцифры.

Впервые о намерении ЕС выделить Украине 25 млн евро на ускорение развития электронного правительства стало известно в начале года. Теперь программу окончательно утвердили.

Реализацией проектов и достижением целей в рамках утвержденной программы развития электронного правительства будет управлять эстонская e-Governance Academy (если вдруг пропустили, то вот наш лонгрид «Как Эстония построила цифровое общество и строит своё будущее»).

e-Governance Academy занимается реализацией проектов электронного управления в Украине с 2012 года. Сейчас к своему завершению подходит проект egov4Ukraine, результатом которого является успешное внедрение систем «Трембіта» и «Вулик». Первая уже доказала свою состоятельность, став программным базисом реестров страны, подчеркивают в Минцифре. Только за этот год через нее было совершено более 5 млн транзакций.

Конкретики по сотрудничеству пока мало, в пресс-релизе есть только общие планы:

разработка инфраструктуры для цифрового управления;

модернизация государственных электронных услуг;

развитие кибернетической безопасности и средств защиты данных;

визуализация информации о доступе к широкополосному интернету в Украине (видимо, речь о проекте broadband.gov.ua);

продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными «Трембіта»;

разработка общегосударственного персонального идентификатора — государственного цифрового удостоверения личности (судя по всему, речь о проекте SmartID) и специального реестра с адресами регистрации места жительства граждан;

разработка электронных услуг на портале и в приложении Дія;

смарт-Дія и развитие доверительных услуг;

бродбенд платформа.

На недавней презентации приложения Дія 2.0 еще раз озвучило свою главную цель — перенести в онлайн 50 самых популярных государственных услуг до конца 2020 года, а к 2024-му диджитализировать все 100% услуг для бизнеса и населения.

Остается добавить, что 25 млн евро Минцифра получит вдобавок к сумме, выделенной из бюджета. Бюджет на 2021, как известно, еще не принят, но его проект предусматривал 2,9 млрд грн на диджитализацию государства и развитие Дії.

Также уместно здесь будет вспомнить о $38 млн на кибербезопасность от США, роль которой, как еще не так давно утверждал глава Минцифры «преувеличена».