Минцифры запустило сайт broadband.gov.ua для измерения и сбора данных о скорости интернета в Украине





В рамках проекта по созданию онлайн-карты Украины с данными о реальном покрытии и скорости доступа к сети интернет Министерство цифровой трансформации запустило сервис по тестированию интернет-скорости broadband.gov.ua. По словам представителей Минцифры, данный сайт является прототипом будущей карты интернета Украины, который будет постоянно развиваться и наполняться новой информацией.

Уже сейчас пользователи могут «показать», есть ли у них интернет и с какой скоростью он работает. Для этого достаточно посетить сайт broadband.gov.ua с ПК или смартфона и пройти тест на скорость, причем как анонимно, так и оставив свои данные для дальнейшего анализа.

Кроме того, Минцифры собрало официальную статистику по подключению к интернету украинских школ и предлагает учителям, ученикам, родителям, а также операторам интернета оставлять отзывы о реальной ситуации с интернетом в школах. В качестве одной из своих задач чиновники называют желание провести интернет в заведения, где вообще нет доступа к всемирной паутине, и обеспечить высокую скорость соединения в школах, которые уже подключены к сети.

Минцифра и в дальнейшем будет собирать официальную статистику по подключению социальных объектов к интернету. На очереди — больницы, участки полиции, библиотеки и т.д. И эту информацию также планируется проверять, как и данные о подключении в школах. Таким образом Минцифра рассчитывает получить достоверную информацию о реальном покрытии и сможет на ее основе принимать взвешенные решения, пользователи интернета — улучшать качество доступа в своем регионе, а операторы — получать данные для расширения и совершенствования своих сетей.

Напомним, что по данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова на сегодняшний день Украина почти на 70% покрыта высокоскоростным интернетом, а целью ведомства является выйти на уровень покрытия 90-100% уже к 2022 году. В конце сентября Федоров заявил о планах правительства в течение полутора-двух лет полностью покрыть всю страну мобильным интернетом. Затем в НКРСИ уточнили, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году).

Источник: Министерство цифровой трансформации