Еще больше смартфонов с 16 ГБ ОЗУ. Samsung начала выпуск соответствующих модулей оперативной памяти LPDDR5 DRAM

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Samsung Electronics объявила о начале серийного выпуска модулей оперативной памяти LPDDR5 объемом 16 ГБ для следующего поколения флагманских смартфонов. И хотя прямо этого в пресс-релизе не говорится, с полной уверенностью можно сказать, что именно эти модули используются в недавно представленном топовом флагмане Samsung Galaxy S20 Ultra.

Напомним, Samsung выпустила микросхемы памяти LPDDR5 DRAM плотностью 12 Гбит по технологии 10-нанометрового класса второго поколения (1y нм) в июле 2019 года. Вскоре после этого южнокорейский производитель начал серийный выпуск модулей LPDDR5 объемом 12 ГБ на основе этих микросхем. Новые модули большей емкости являются следующим шагом.

В корпусе каждого такого модуля упаковано двенадцать отдельных кристаллов: восемь плотностью 12 Гбит и четыре плотностью 8 Гбит.

Если сравнивать новую память LPDDR5 с предшественницей LPDDR4X, выигрыш в производительности достигает 1,3 раза. Пропускная способность LPDDR5 составляет 5500 Мбит/с по одной линии против 4266 Мбит/с у LPDDR4X. Кроме того, за счет новых схемотехнических решений, улучшенной синхронизации и прочих улучшений производителю удалось снизить энергопотребление более чем на 20% по сравнению с модулями LPDDR4X объемом 8 ГБ.

В планах на этот год — выпуск микросхем памяти LPDDR5 DRAM плотностью 16 Гбит по технологии 10-нанометрового класса третьего поколения (1z нм). Ожидается, что их массовое производство начнется летом на заводе Samsung в Пхёнтхэке. Новая память обеспечит увеличение пропускной способности до 6400 Мбит/с в расчете на одну линию.

В заключение — таблица с хронологией освоения Samsung выпуска новых чипов мобильной DRAM-памяти.

Источник: Samsung