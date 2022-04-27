Еще двух граждан ЕС обвиняют в попытке научить Северную Корею обходить санкции при помощи криптовалют

Министерство юстиции США обвинило двух граждан ЕС в помощи северокорейскому режиму по уклонению от санкций Вашингтона с помощью криптовалют.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что обвинила испанца и британца в «сговоре» с гражданином США с целью «незаконной поставки криптовалют и услуг с использованием технологии блокчейн» Пхеньяну.

Этим американцем является Вирджил Гриффит, бывший разработчик криптовалюты Ethereum, который в прошлом году признал себя виновным в заговоре с целью помочь Северной Корее избежать санкций и был приговорен к более чем пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $100 тыс.

Прокурор Дамиан Уильямс заявил, что оба вступили в сговор с Гриффитом, «чтобы обучать и консультировать членов правительства Северной Кореи» о технологиях, которые позволили бы им обойти санкции Вашингтона, введенные для сдерживания их «враждебных ядерных амбиций».

В обвинительном акте судья США описывает испанца как основателя группы, связанной с режимом Ким Чен Ына, которая присоединилась к криптовалютному бизнесмену из Великобритании для организации в 2018 году конференции по цифровой валюте в интересах Пхеньяна.

Именно эти оба якобы наняли Гриффита для участия в конференции и организовали его поездку в Северную Корею в апреле 2019 года, нарушив санкции Вашингтона против азиатской страны.

По данным прокуратуры, обвиняемые предложили «адаптированный для северокорейской аудитории» тренинг о том, как режим может использовать блокчейн и криптовалюты для «отмывания денег и уклонения от санкций», и ответили на вопросы общественности.

После этого они продолжили работать с Гриффитом над потенциальным развитием «инфраструктуры» цифровой валюты, которая будет иметь оборудование в стране, и поиском контактов для организации второй конференции в 2020 году.

Несмотря на то, что подсудимые пытались «скрыть свою деятельность и роль Гриффита» от властей США, они арестовали программиста в конце 2019 года.

47-летнему испанцу, который работает неофициальным представителем Северной Кореи в стране, грозит до 20 лет тюрьмы в США за преступление «заговор с целью нарушения и уклонения от санкций США». Британскому бизнесмену грозит 30 лет.