Американского крипто-исследователя Ethereum приговорили к пяти годам тюрьмы за помощь Северной Корее в обходе санкций

В США вынесли приговор экс-исследователю криптовалютного фонда Ethereum Вирджилу Гриффиту, который помогал Северной Корее обойти санкции. Гриффита приговорили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения.
Крипто-исследователь был арестован в 2019 году и в сентябре 2021-го признал себя виновным в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Суд установил, что Гриффит, работавший тогда в Ethereum Foundation, отправился в Северную Корею, чтобы рассказать о технологии блокчейна, лежащей в основе криптовалюты.
Адвокат просил у суда смягчить наказание до двух лет лишения свободы, но окружной судья дал минимальный срок, который требовали прокуроры. Судья также оштрафовал Гриффита на $100 тыс, хотя прокуроры настаивали на $1 млн.
Как установило следствие, Гриффит, имеющий докторскую степень в Калифорнийском технологическом институте, в 2019 года прибыл в Северную Корею через Китай, где выступил с презентацией на Пхеньянской конференции по блокчейну и криптовалютам, несмотря на то, что Государственный департамент США отказал ему в разрешении на поездку. Фонд Ethereum также заявил, что не одобрял и не поддерживал действия Гриффита.
«Самая важная особенность блокчейнов — это то, что они открыты. И КНДР не удастся удержать в стороне, что бы ни говорили США или ООН», – заявил Гриффит во время презентации.
Для прокуратуры это стало доказательством, что Гриффит понимал возможное использование блокчейна для обхода Северной Кореей санкций.
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