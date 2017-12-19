США назвали Северную Корею ответственной за кибератаку при помощи вируса-вымогателя WannaCry
Власти США заявили, что Северная Корея является виновником широкомасштабной и финансово разрушительной кибератаки, осуществлённой в мае этого года при помощи вируса-вымогателя WannaCry. Эта кибератака быстро распространилась по всему миру, затронув больницы, компании и другие критически важные учреждения в различных странах. Это заявление было опубликовано в The Wall Street Journal, его автором стал советник президента США по вопросам внутренней безопасности Томас Боссерт.
The Washington Post также сообщает, что Белый дом сегодня выступит с официальным заявлением по этому поводу. В июне сообщалось, что Агентство национальной безопасности США располагает доказательствами, указывающими на Северную Корею. Публикация Боссерта теперь публично подтверждает выводы АНБ и дополняет выводы агентства доказательствами, собранными иностранными правительствами, независимыми компаниями в сфере кибербезопасности и корпорациями, непосредственно пострадавшими от атаки.
В частности, в публикации утверждается, что Великобритания приписывает нападение Северной Корее, а Microsoft отследила источник осуществления атаки вплоть до партнёров северокорейского правительства.
Боссерт добавил, что в США будут продолжать использовать стратегию максимального давления, чтобы сдерживать способность Пхеньяна совершать атаки, кибернетическим или иным образом. Он также отмечает, что хакеры должны продолжать получать суровые наказания за киберпреступления. В то же время корпорации, которые, вероятно, могут стать жертвами таких нападений, должны усилить средства безопасности и активно предпринимать меры для борьбы с вредоносными действиями иностранных правительств.
Источник: The Verge
- Вирус-вымогатель под названием WannaCry стал активно распространяться по всему миру 12 мая 2017 года. Сперва он поразил сеть учреждений здравоохранения Великобритании, а затем перекинулся на организации в других странах, включая Украину.
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- Вирус блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере $300 в биткоинах за их расшифровку.
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- Он поражает компьютеры с операционной системой Windows, на которые не было своевременно установлено обновление, закрывающее эту уязвимость. Microsoft из-за распространения WannaCrypt выпустила обновление для Windows XP, от поддержки которой отказалась в 2014 году.
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- Уже на следующий день 13 мая распространение вируса удалось остановить – специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс и автор блога MalwareTech заметил, что вирус обращается к бессмысленному доменному имени, и его регистрация обезвредила вирус.
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- Совокупный ущерб от вируса WannaCry превысил $ 1 млрд.