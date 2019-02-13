«Еще не все потеряно»: В новой схватке искусственный интеллект IBM Debater не смог переспорить человека

После превосходства искусственного интеллекта в шахматах, го и Dota 2 соперничество между машиной и человеком стало выглядеть предсказуемым. Однако людям всё-таки удалось сломать эти стереотипы: на конференции Think Conference в Сан-Франциско 31-летний Хариш Натараджан (Harish Natarajan) одержал победу в публичных дебатах с компьютером компании IBM по прозвищу Debater.

Победитель Европейского конкурса дебатов 2012 года Хариш Натараджан и IBM Debater обменялись мнениями на тему необходимости субсидирования дошкольного образования. Участникам дебатов было предоставлено 15 минут на подготовку, после чего они изложили свои аргументы в четырёхминутном заявлении. Ещё четыре минуты они отвечали на вопросы друг друга, а затем в течение двух минут резюмировали свою позицию и подвели итоги выступлений. На дебатах присутствовали 700 человек, преимущественно топ-спикеры из школ Bay Area и журналисты.

IBM Debater (ранее известный как Project Debater) отметил необходимость дополнительного финансирования дошкольного образования. Компьютер извлёк аргументы из своей базы данных, состоящей из 10 млрд предложений, взятых из газет и научных журналов, а также привёл цитаты политиков. Публика отдала предпочтение доводам Хариша Натараджана, который выступил против предоставления субсидий дошкольным учреждениям, поскольку такие призывы зачастую являются политически мотивированными.

В преддверии выступлений, Хариш Натараджан предположил, что дебаты могут оказаться для ИИ более сложной задачей, чем игры го и Dota 2. По его мнению, у компьютера хорошо получается обрабатывать большие объёмы информации и создавать соответствующие аргументы, но он пока не может справиться с остальными двумя важными компонентами успешных дебатов: предъявлять сложные аргументы в простой и структурированной форме, а также делать их важными для аудитории.

Источник: Engadget