Машины теперь лучше людей и в дебатах. Как ИИ IBM переспорил лучших спорщиков

Сегодня машины уже превосходят человечество во многих дисциплинах и далеко не последнюю роль в этом сыграла IBM. В 1997 году ее суперкомпьютер Deep Blue в историческом матче обыграл тогда действующего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, а в 2011 году система IBM Watson в интеллектуальной телевикторине Jeopardy! не оставила никаких шансов двум рекордсменам – Кену Дженнингсу и Брэду Руттеру. На этой неделе IBM снова удивила человечество – на сей раз робот ИИ в дебатах заткнул за пояс лучших спорщиков мира. Соревнование прошло на прошлой неделе (17 июня) в Сан-Франциско, по итогам жюри – обычные люди – отдали свои голоса машине, которую сочли более убедительной.

Для начала отметим, что IBM начала разработку системы ИИ Project Debater, специализирующейся на искусстве ведения споров на определенную тему в 2014 году, взяв за основу наработки по проекту IBM Watson. Не секрет, что фактчекингом сейчас занимаются немногие и нередки случаи, когда ложные сообщения и фейки, появлявшиеся на никому не известных сайтах, распространяются по соцсетям со скоростью света. Как показывает практика, пользователи охотнее распространяют такие новости, чем новости из проверенных источников. Так вот, главной задачей Project Debater является как раз отсеивание ложной информации и отделение зерна от плевел с целью донесения самой важной информации.

Разработчики видят в Project Debater своеобразного разрушителя фейков.

«В итоге Project Debater будет помогать людям рассуждать трезво, опираясь на реальные факты, никаких эмоций, предвзятости или двусмысленности», – говорится на сайте проекта.

Касательно самого соревнования, одним из оппонентов Project Debater выступила Ноа Овадия, израильская чемпионка по дебатам 2016 года. Недавно она начала сотрудничать с IBM по этому проекту. Темой для дебатов выбрали вопрос государственное финансирование освоения космоса. Каждый из участников сначала выступил с 4-минутным заявлением, после чего каждому дали по 4 минуты на критику оппонента и по 2 минуты на заключительное слово. По итогам голосования зрителей выиграл Project Debater.

Что интересно, Project Debater вел дебаты не имея доступа к интернету. Машина полагалась только на локальную базу данных, созданную разработчиками. Большая часть данных в этой базе была из различных газет и журналов. Еще один важный нюанс – конкретная тема не была известна машине до самого начала дебатов, но был список из 100 возможных тем.

Отметим, что до идеала еще очень далеко. На данном этапе развития система может часто повторятся и часто говорит техническим языком, понятным разве что специалистам в тех или иных областях. Но в целом ее возможность столь умело обрабатывать огромные объемы данных и говорить, опираясь на контекст, и даже шутить, безусловно, впечатляет.

Источник: newatlas и The Verge