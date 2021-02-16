Еще один (второй за месяц) новый прототип Tesla Semi показался на дорогах в США

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Первые поставки Tesla Semi запланированы на конец 2021 года и, что неудивительно, на дорогах все чаще замечают новые предсерийные экземпляры электрического тягача — в начале месяце один такой заметили при переезде между заводами Tesla во Фримонте и Gigafactory в Неваде, а сейчас в объектив камеры попал еще один.

Снимки нового прототипа Tesla Semi, которые опубликовал SacTesla, были сделаны на дороге возле городка Траки (штат Калифорния, США). Проезжающим мимо водитель заметил припаркованный на обочине автовоз, который перевозил Tesla Semi в белом цвете, и сделал несколько фото.

Фото были сделаны на ходу, но в целом позволяют оценить дизайн первого грузовика Tesla.

Тягачи Tesla Semi будут выпускаться на строящемся сейчас американском заводе Gigafactory 5 в Техасе вместе с горячо ожидаемыми бронепикапами Cybertruck, кроссоверами Model Y и седанами Model 3 для Восточного побережья США. Также ранее проскакивали сообщения, что Tesla также планирует наладить сборку Semi на Gigafactory 1 в Неваде.

В рамках недавнего квартального отчета Tesla подтвердила, что первые поставки Semi запланированы на конец 2021 года, а Илон Маск назвал единственным фактором, сдерживающим массовый выпуск тягачей, ограниченные поставки аккумуляторных батарей. В будущем Tesla планирует перейти на новые батарейные блоки с элементами 4680, которые будут частью конструкции кузова, соединяющей переднюю и заднюю части днища. От крупносерийного производства элементов 4680 зависит выпуск следующих автомобилей Tesla — спорткара Roadster 2, бронепикапа Cybertruck вместе с дополняющим его электрическим квадроциклом, а также горячо ожидаемой доступной модели электромобиля Model 2 с автопилотом за 25 тыс. долларов.

На днях Илон Маск уточнил емкость батарейного блока электрического тягача Tesla Semi — она составит примерно 500 кВт⋅ч. Считается, что блок на 500 кВт⋅ч предназначен для базовой 300-мильной версии тягача Tesla Semi, а более дальнобойный вариант, способный проезжать 1 000 км на одном заряде, выйдет позже.