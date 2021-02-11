Один из двух «народных» электромобилей Tesla с ценником $25,000 разработают и будут производить в Китае, но продавать — во всем мире





Новости о новом электромобиле Tesla с бюджетным ценником на уровне $25,000 мы слышим не первый год. К примеру, со слов Илона Маска известно, что это будут сразу две различные модели, разработанные раздельно берлинским и шанхайским R&D-центром. На днях глава китайского подразделения Tesla Том Чжу рассказал местным СМИ немного новой информации, а энтузиасты попытались представить, как может выглядеть новый Tesla Model 2.

Итак, Том Чжу поведал, что модель китайской разработки действительно будет полностью разрабатываться в местном научно-исследовательском центре, а затем и производиться на мощностях шанхайской гигафабрики. Несмотря на это она не станет локальной моделью, а будет продаваться по всему миру, включая Европу и США. О формате этой модели (хэтчбек, седан, кроссовер) глава китайской Tesla ничего не сообщил, но точно известно, что она будет компактнее самой маленькой существующей модели Tesla Model 3 (из чего логично предположить, что она получит название Tesla Model 2).

Разработка берлинского R&D-центра также будет «компактным электромобилем с ценником $25,000», что явно намекает на популярные на европейском рынке хэтчбеки. Если это действительно так, то трудно представить, что обе «бюджетные» новинки будут выпущены в одном формате, потому что как минимум в Европе покупателю будет трудно выбирать между двумя хэтчбеками с идентичными размерами и ценником. Соответственно, попытка прогноза выглядит следующим образом — китайская Tesla Model 2 будет скорее всего компактным седаном или кроссовером (оба формата популярны в Китае), ну а Европа получит чуть более компактный хэтчбек/сити-кар Tesla Model 1 уместный на узких улочках плотно застроенных городов.

Кстати, на иллюстрациях к записи присутствует рендер от пользователя @Theottle, который попытался представить хэтчбек Tesla Model ?. Он предположил, что в целях экономии новинка позаимствует ряд кузовных элементов, светотехнику и салон у существующей Model 3. Также экономия возможна на батареях меньшей емкости, которые при сравнительно небольших европейских пробегах (по сравнению с американскими) обеспечат вполне достаточный запас хода.

Верны ли наши предположения, мы узнаем довольно скоро, так как Tesla рассчитывает запустить серийное производство китайской новинки уже в 2022 году.

Источник: InsideEV’s (1, 2)