Essential (компания создателя Android Энди Рубина) закрывается, необычный смартфон-пульт не увидит свет





Энди Рубину все же не удалось сохранить Essential — история созданного в 2015 году создателем Android производителя смартфонов закончилась, так и не успев толком начаться. Вчера производитель опубликовал прощальный пост в блоге, известив общественность о своем закрытии.

Выпущенный в 2017 году смартфон Essential Phone (он же — Essential PH-1, вот наш обзор), первым примерил дизайн с вырезом, который в итоге популяризовал iPhone, и выделялся передовыми характеристиками, но в итоге провалился в продажах (отчасти из-за слабой камеры, а отчасти потому, что опередил свое время) и был снят с производства. Другие продукты Essential, включая собственную ОС и «умного ассистента» для дома, в итоге тоже были отменены, а разработку Essential Phone 2 пришлось отменить из-за финансовых и других проблем (скандал из-за обвинений Энди Рубина в сексуальных домогательствах). В новости об отмене Essential Phone 2 мы еще удивлялись, как вообще Essential держится на плаву.

В октябре 2019 года Энди Рубин весьма неожиданно представил Project Gem — необычный концептуальный смартфон Project Gem с очень вытянутым экраном, похожий на пульт от телевизора (на фото выше). С тех пор о нем никаких новостей не было. И вот сейчас Essential сообщила, что она вынуждена свернуть разработку смартфона и прекратить деятельность.

«Несмотря на все наши старания и прогресс в рамках проекта Gem мы, к сожалению, не видим возможности выпустить устройство на рынок. Учитывая это, мы приняли непростое решение прекратить работу и закрыть Essential», — говорится в официальном заявлении компании.

Одновременно Essential опубликовала серию роликов с рабочими прототипами необычного смартфона, демонстрирующих работу интерфейса и различных приложений. Увы, добавить их сюда нет возможности, но при желании можете перейти по ссылке внизу и посмотреть их на сайте Essential. Здесь главное, что Essential действительно старалась выпустить Gem на рынок, но, увы, не получилось. Рискнем предположить, что оставшиеся инвесторы разбежались и компания попросту не в состоянии профинансировать проект.

По данным Crunchbase, с момента основания в 2015 году Essential привлекла $330 млн. В 2017 году инвесторы оценили стартап почти в $1 млрд. Но затем начались проблемы и сокращения штата.

Надо ли говорить, что больше никаких обновлений для Essential PH-1 не будет, поскольку компания ликвидируется и выпускать их будет просто некому. С другой стороны, в этом вопросе (выпуска обновлений) Essential можно поставить памятник — ни один производитель не может похвастаться такой поддержкой. В этом году владельцы Essential PH-1 одними из первых получили Android 10 наряду с обладателями Pixel последних поколений.

Почтовый сервис Newton Mail, который достался Essential после покупки CloudMagic в 2018 году, закрывается 3 апреля. Для Essential последним днем работы станет 30 апреля.

Источник: Essential