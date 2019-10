Project Gem. Создатель Android Энди Рубин показал смартфон нового типа (потенциальный Essential Phone 2) с очень вытянутым экраном 36:9

Смартфон Essential Phone (он же — Essential PH-1, вот наш обзор), созданный компанией «отца» операционной системы Android Энди Рубина и имевший, как казалось изначально, колоссальный потенциал, как известно, провалился в продажах и был снят с производства. После сообщений о продаже бизнеса и сокращениях персонала многие решили, что история Essential Products закончилась, так и не успев толком начаться. Но Энди Рубин, похоже, все же смог удержать стартап на плаву и теперь он хочет дать своему детищу второй шанс. Ранее мы уже не раз слышали, что Essential Products разрабатывает некий новый тип смартфона, которым в основном нужно управлять посредством голосовых команд. И вот вчера Энди Рубин опубликовал множество фотографий весьма необычного концептуального смартфона Project Gem, который в итоге может оказаться тем самым Essential Phone 2. Его главная особенность — невероятно вытянутый экран.

Производители уже давно экспериментируют с форм-факторами, но последнее время особенно активно, что неудивительно в нынешних условиях стагнации рынка. Каждый пытается изобрести новый «iPhone», который перевернет рынок смартфонов. Предлагаем вашему вниманию фотографии, демонстрирующие множество ранних прототипов смартфона Project Gem в разных цветах корпуса.

На фото можно видеть прототипы в четырех ярких цветах. Нельзя не заметить зеркально глянцевое покрытие. Корпус изготовлен с использованием специального материала GEM Colorshift, который, собственно, и обеспечивает такое эффект.

Фронтальная камера врезана в активную области дисплея в левой верхней части лицевой панели. Рамки у него одинаковой толщины по всему периметру, но визуально они кажутся широкими. Возможно, в серийном устройстве они будут тоньше.

На задней панели располагается большая одинарная камера, прилично выступающая над поверхностью корпуса. Внизу под блоком камеры можно заметить круглое углубление как под сканер отпечатков пальцев. Также можно увидеть привычные физические кнопки управления на гранях. То есть, Essential Products не пошла на поводу моды с экранами-водопадами без каких-либо кнопок.

В целом концепция, положенная в основу идеи Project Gem, не кажется прямо 100% успехом. По крайней мере сейчас. Смартфоны с вытянутыми экранами не являются диковинкой. Все последние смартфоны Sony, включая представленный на днях Xperia 8 оснащаются вытянутыми экранами. Кроме того, можно вспомнить Xiaomi Qin 2, который сейчас удерживает титул самого вытянутого смартфона за всю историю.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx

— Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019