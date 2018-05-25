Bloomberg: Essential Products отменила разработку нового смартфона и рассматривает возможность продажи компании

Как сообщают осведомлённые источники, руководство стартапа Essential Products рассматривает возможность его продажи. Напомним, одним из сооснователей компании является создатель Android Энди Рубин. В прошлом году компания представила свой первый смартфон Essential PH-1 и занималась разработкой второй версии устройства.

Сообщается, что руководство Essential Products наняло компанию Credit Suisse Group AG, чтобы та провела необходимые консультации и помогла найти потенциальных покупателей. При этом как минимум один потенциальный клиент уже высказал свою заинтересованность в покупке.

В своё время стартап Essential Products привлёк инвестиции в сумме $300 млн от различных инвесторов, включая Amazon, Tencent Holdings, Redpoint Ventures и др. На разработку своего первого смартфона было потрачено около $100 млн. Около года назад компания оценивалась в сумму от $900 млн до $1 млрд.

В настоящее время обсуждается возможность продажу всей компании, включая патентное портфолио и всех аппаратных продуктов (уже выпущенного смартфона, грядущих устройств умного дома, внешней камеры для смартфонов). Об этом заявляют люди, пожелавшие остаться анонимными источниками, так как переговоры имеют приватный характер. Сотрудники компании, включая таланты, привлечённые из Apple и Google, также являются частью сделки. Однако компания ещё не приняла окончательного решения относительно продажи.

We always have multiple products in development at the same time and we embrace canceling some in favor of the ones we think will be bigger hits. We are putting all of our efforts towards our future, game-changing products, which include mobile and home products. — Andy Rubin (@Arubin) 24 мая 2018 г.

Пресс-секретарь Essential Products отказался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь Credit Suisse Group AG также не ответил на запрос. Однако косвенно подтвердил озвученную информацию сам Энди Рубин. В социальной сети Twitter он написал, что в разработке всегда находится несколько продуктов, и иногда приходится отказаться от одного из них, чтобы сосредоточиться на более перспективном из них. При этом продолжаются работы над будущими продуктами, включая мобильные и домашние решения.

Добавим, по словам осведомлённых источников, после выпуска Essential PH-1 компания занялась созданием новой модели смартфона. Но затем Essential Products отменила разработку смартфона и перенаправила инженерные и другие ресурсы на разработку устройств умного дома. Первая модель сразу же после выхода получила не самые лестные отзывы со стороны первых покупателей. Они жаловались на проблемы в работе камеры, сенсорного дисплея, телефонного модуля. Продажи Essential PH-1 оказались разочаровывающими. Изначально на этот аппарат была установлена цена $699, как и на iPhone, который рассматривался в качестве конкурента. Но по такой цене удалось реализовать лишь около 20 тыс. устройств, как через сайт компании, так и через партнёров. Снизив стоимость в октябре прошлого года на $200, компания смогла оживить продажи. Однако даже с учётом этого оживления на текущий момент удалось реализовать лишь 150 единиц Essential PH-1.

Но это не единственные проблемы Essential Products. Компания также столкнулась с утечкой персонала. Её покинули десятки разработчиков аппаратной части и программного обеспечения, а также некоторые руководители.

Источник: bloomberg