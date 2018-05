Bloomberg: Essential Products отменила разработку нового смартфона и рассматривает возможность продажи компании

Как сообщают осведомлённые источники, руководство стартапа Essential Products рассматривает возможность его продажи. Напомним, одним из сооснователей компании является создатель Android Энди Рубин. В прошлом году компания представила свой первый смартфон Essential PH-1 и занималась разработкой второй версии устройства.

Сообщается, что руководство Essential Products наняло компанию Credit Suisse Group AG, чтобы та провела необходимые консультации и помогла найти потенциальных покупателей. При этом как минимум один потенциальный клиент уже высказал свою заинтересованность в покупке.

В своё время стартап Essential Products привлёк инвестиции в сумме $300 млн от различных инвесторов, включая Amazon, Tencent Holdings, Redpoint Ventures и др. На разработку своего первого смартфона было потрачено около $100 млн. Около года назад компания оценивалась в сумму от $900 млн до $1 млрд.

В настоящее время обсуждается возможность продажу всей компании, включая патентное портфолио и всех аппаратных продуктов (уже выпущенного смартфона, грядущих устройств умного дома, внешней камеры для смартфонов). Об этом заявляют люди, пожелавшие остаться анонимными источниками, так как переговоры имеют приватный характер. Сотрудники компании, включая таланты, привлечённые из Apple и Google, также являются частью сделки. Однако компания ещё не приняла окончательного решения относительно продажи.

We always have multiple products in development at the same time and we embrace canceling some in favor of the ones we think will be bigger hits. We are putting all of our efforts towards our future, game-changing products, which include mobile and home products.

— Andy Rubin (@Arubin) 24 мая 2018 г.