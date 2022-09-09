«Эта суперсила — не подарок, а проклятие». Новый трейлер кинокомикса DC «Черный Адам» / Black Adam с Дуэйном Джонсоном

Warner Bros. опубликовала новый трейлер «Черного Адама» / Black Adam — будущего кинокомикса DC с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

В нем много материала из предыдущего (июньского) трейлера — Черный Адам пытается убедить всех в том, что он злодей. В то же время, есть несколько новых кадров и сцен с очевидным намеком на то, что герой «Скалы» на самом деле хороший парень, который немного запутался и сбился с пути.

Второй трейлер фильма «Черный Адам» в оригинале на английском

Фильм расскажет о происхождении антигероя вселенной DC Тета Адама, которого сыграл известный актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. По сюжету картины злодей вернется из изгнания и попытается отомстить своему наставнику. В сольнике Черный Адам не столкнется с Шазамом, который является его главным соперником — их противостоянию посвятят следующие фильмы цикла.

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В фильме также появятся другие персонажи DC, как Человек-ястреб (Элдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтеса Суинделл) и Сокрушитель Атомов (Ной Сентинео). И, вероятно, эти персонажи мы еще увидим в потенциальных будущих фильмах, ведь их команда супергероев «Общество справедливости» существует гораздо дольше, чем «Лига справедливости». В твите Джонсон интригует, что Черный Адам является началом новой эры во Вселенной DC.

POWER born from RAGE. The second trailer for BLACK ADAM ⚡️is here In theaters on October 21 🌍 A new era in the DC Universe has begun. @SevenBucksProd@WBPictures @DCComics @FlynnPictureCo#ManInBlack ⚡️ pic.twitter.com/yuFF52nfWc — Dwayne Johnson (@TheRock) September 8, 2022

Съемки «Черного Адама» стартовали еще в апреле 2021 года и продолжались чуть более трех месяцев. Режиссер кинокомикса — Жауме Колет-Серра («Дом восковых фигур», «Пассажир» и «Круиз в джунглях»).

В украинский кинопрокат «Черный Адам» должен выйти 20 октября.