«Эта суперсила — не подарок, а проклятие». Новый трейлер кинокомикса DC «Черный Адам» / Black Adam с Дуэйном Джонсоном

Warner Bros. опубликовала новый трейлер «Черного Адама» / Black Adam — будущего кинокомикса DC с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

В нем много материала из предыдущего (июньского) трейлера — Черный Адам пытается убедить всех в том, что он злодей. В то же время, есть несколько новых кадров и сцен с очевидным намеком на то, что герой «Скалы» на самом деле хороший парень, который немного запутался и сбился с пути.

Фильм расскажет о происхождении антигероя вселенной DC Тета Адама, которого сыграл известный актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. По сюжету картины злодей вернется из изгнания и попытается отомстить своему наставнику. В сольнике Черный Адам не столкнется с Шазамом, который является его главным соперником — их противостоянию посвятят следующие фильмы цикла.

В фильме также появятся другие персонажи DC, как Человек-ястреб (Элдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтеса Суинделл) и Сокрушитель Атомов (Ной Сентинео). И, вероятно, эти персонажи мы еще увидим в потенциальных будущих фильмах, ведь их команда супергероев «Общество справедливости» существует гораздо дольше, чем «Лига справедливости». В твите Джонсон интригует, что Черный Адам является началом новой эры во Вселенной DC.

POWER born from RAGE.

The second trailer for BLACK ADAM ⚡️is here

In theaters on October 21 🌍

A new era in the DC Universe has begun. @SevenBucksProd@WBPictures @DCComics @FlynnPictureCo#ManInBlack ⚡️ pic.twitter.com/yuFF52nfWc

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 8, 2022