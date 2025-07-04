Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком

Создатель сериала «Чужой: Земля» Ноа Хоули говорит, что его приквел раскроет одну из старейших загадок франшизы.

Если вы видели хотя бы один фильм о Чужом, то хорошо знаете, что жизнь — человеческая или синтетическая — не имеет большого значения для корпорации Вейланд-Ютани. Несмотря на это, вопрос о том, насколько хорошо ее руководители знали об угрозе ксеноморфов, прежде чем отправить Рипли и компанию на борт «Ностромо» к LV-426, уже давно остается не закрытым.

Некоторые предполагают, что они так же, как и экипаж, были в неведении (и что «Специальный приказ 937» был тем, что они устанавливают в каждую миссию на всякий случай); другие думают, что знали, но недооценивали серьезность опасности; в то время как остальные уверены (в значительной степени из-за решения в последнюю минуту отправить подозрительного робота Эша Иена Холма), что компания полностью осознавала, в какую ловушку попадет персонаж Сигурни Уивер и ее команда, когда они ответили на тот «сигнал бедствия».

Теперь шоураннер сериала «Чужой: Земля» Ноа Хоули намекает, что будущий телевизионный спиноф может подтвердить любые обстоятельства:

«Я еще не знаю, сколько времени пройдет, с точки зрения сериала от начала до конца, и где мы окажемся», — недавно сказал он Vanity Fair (через Games Radar). «Но я знаю, что в определенный момент корпорация Вейланд-Ютани перенаправит «Ностромо» на эту планету. У нас есть возможность увидеть, что происходило с другой стороны того звонка».

К сожалению, Хоули не уточняет, идет ли речь в этом случае о скрытом общении спящего агента Эша с Вейланд-Ютани, после того, как «Ностромо» получает сигнал от заброшенного корабля, полного инопланетян, в фильме 1979 года.

Напомним, что события «Чужой: Земля» разворачиваются в 2120 году — за два года до событий «Чужого» Ридли Скотта (сам Скотт, который ранее заявлял, что покончил с франшизой, выступает продюсером сериала). Согласно официальному синопсису, экипаж исследовательского космического корабля USCSS Maginot испытывает технические проблемы и совершает аварийную посадку на Земле, в то время как молодая женщина по имени Венди (на самом деле синтетик с сознанием ребенка) и группа тактических солдат делают «судьбоносное открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой планеты».

Главные роли взяли на себя Сидни Чандлер (Венди), Тимоти Олифант (наставник и тренер Венди Кирш), Алекс Лоутер (солдат Си-Джей), Эсси Дэвис (Дэйм Сильвия), Сэмюэл Бленкин (Бой Кавалье) и др.

В тизерах нам обещали показать по меньшей мере пять видов монстров, включая привычного для серии ксеноморфа, а также демонстрировали события на корабле глазами рыжего корабельного кота, очень похожего на Джонси. Первые два эпизода сериала «Чужой: Земля» дебютируют 12 августа на Hulu, FX и Disney+, остальные из в целом восьми будут выходить каждый вторник.