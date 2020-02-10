«Это был тест на доверие». Киберполиция прокомментировала недавнюю историю со скриптами-деанонимайзерами





В конце прошлого месяца украинский сегмент Интернета всколыхнула история о том, что Киберполиция предлагает владельцам онлайн-СМИ скрипт для деанонимизации пользователей. Также выяснилось, что два таких скрипта (открытые Javascript-библиотеки FingerprintJS и ClientJS) с российскими корнями в разное время работали на самом сайте Киберполиции. И вот сейчас спустя две недели Киберполиция дала официальный комментарий по этому поводу.

Отвечая на соответствущий запрос AIN.ua, в Киберполиции ответственно и в то же время размыто заявили, что использовали сомнительные скрипты-деанонимайзеры на сайте для проверки «уровня доверия общества» (что бы это ни значило). Ниже приводим текст ответа из официального письма Киберполиции, а также снимок последнего.

«В соответствии с Законом Украины «Про Национальную полицию», критерием оценки результатов деятельности Национальной Полиции является уровень доверия общества к полиции. Для определения такого уровня использованы открытые библиотеки FingerprintJS и ClientJS с использованием которых проводилась оценка частоты посещения новостей и рекомендаций, что публикуются на официальном сайте. Указанные библиотеки являются открытыми и разрабатываются сообществом специалистов вне зависимости от страны происхождения».

Что конкретно этим хотели сказать в Киберполиции, остается только гадать. Этот ли скрипт управления ведомства в регионах навязывало местных онлайн-изданиям, неясно, правоохранители не уточнили этот момент.

В то время в ведомстве подтвердили, что в связи с проведением проверки принято решение об удалении скриптов с официального сайта, что не может не радовать.

Источник: AIN