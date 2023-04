Воры проникли в Apple Store через дыру в туалете соседнего кафе и украли iPhone на $0,5 млн

В минувшие выходные был ограблен магазин Apple Store в торговом центре Alderwood Mall в Вашингтоне. Двое грабителей проникли в помещение через близлежащее кафе. Изначально они попали в Seattle Coffee Gear, вошли в туалет и проделали дыру в стене, которая вела в подсобку магазина. Таким образом грабители обошли систему безопасности Apple Store и украли 436 штук iPhone на сумму около $500 тыс.

По словам менеджера Seattle Coffee Gear Эрика Маркса, он никак не предполагал, что кафе плотно примыкает к Apple Store, зная расположение магазина. «Я бы никогда не подумал, что мы находимся рядом с Apple Store, я имею в виду то, как он расположен. Кто-то действительно должен был это продумать и получить доступ к планировке торгового центра».

Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day…

1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones🙄

2. Later that night on the way to the grocery store my wife… pic.twitter.com/DcUld6ULEd

— Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) April 4, 2023