«Эвакуация 2» – официальный трейлер сиквела боевика Сэма Харгрейва, где персонаж Криса Хемсворта «оживает» для новой миссии

Наемник Тайлер Рейк возвращается в продолжении «Эвакуации» («Тайлер Рейк: Операция по спасению») для выполнения очередной смертельной миссии.

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На этот раз главный герой в исполнении Криса Хемсворта (более известный по роли Тора в киновселенной Marvel) должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. И вряд ли эти приключения пройдут без проблем…

Официальный трейлер второй части «Эвакуации» вышел после того, как Хемсворт анонсировал его появление 2 апреля в Instagram. В коротком промо Крис обратился к поклонникам:

Чий це Python? Це не ви загубили професію мрії в IT? Я!

«Вы ведь не думали, что его можно остановить? Тайлер Рейк жив. Тизер-трейлер «Эвакуации 2» выйдет уже завтра».

На видео Хемсворта нет ни одного кадра из сиквела, но есть изображение сообщения «Тайлер Рейк жив», которое демонстрировалось по всему миру как часть маркетинговой кампании фильма.

Первый фильм вышел на Netflix в апреле 2020 года и получил смешанные оценки критиков – Хемсворта хвалили за актерскую игру и трюки, а сюжет называли «слабым» и отмечали слишком большое количество сцен насилия. Несмотря на это, фильм пришелся по вкусу многим зрителям и получил рекордные просмотры (лента вошла в четверку самых популярных стриминговых фильмов 2020 года), поэтому Netflix уже в 2021 году взялся снимать продолжение.

В первой части Рейк пытался спасти похищенного сына криминального авторитета.

Режиссер ленты «Мстители: Финал» Джо Руссо, который стал соавтором сценария и продюсером первого фильма, в прошлом году рассказал, чем продолжение будет отличаться от оригинала:

«Действие происходит в другой части света. У него другой темп, другой тон. И это, по нашему мнению, интересный способ подойти к сериализации истории в том, что вторая часть будет более странной и неожиданной, а зрители не получат точно такой же фильм, как в прошлый раз».

В режиссерское кресло снова вернется Сэм Харгрейв, дебютировавший в этой роли в первой части. Ранее он работал координатором трюков с Руссо в фильмах «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние».

В актерский состав вошли Гольшифте Фарахани и Адам Бесса в ролях Ник и Яза Хан, членов команды наемников Рейка, а также новички Даниэль Бернхардт и Тинатин Далакишвили.

Официальный трейлер

Кроме первого взгляда на девушку, которая похоже является новой целью эвакуации Рейка, в трейлере демонстрируют сцену зажигательной драки на крыше движущегося поезда. Несмотря на то, что в первом фильме было немало мощных хореографических сцен борьбы, в сиквеле это, похоже, будет выведено на новый уровень.

О выживании Рейка намекали после завершения оригинального фильма, а во второй части, вероятно, предоставят подробности того, что произошло с ним после огнестрельного ранения в шею и падения в реку. В трейлере говорят, что Рейк пережил клиническую смерть в больнице и демонстрируют героя в коме.

«Эвакуация 2» выходит на Netflix 16 июня.