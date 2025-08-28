Новости Игры 28.08.2025 comment views icon

"Это не конец": босс Clair Obscur Expedition 33 намекает на сиквел или DLC

"Это не конец": босс Clair Obscur Expedition 33 намекает на сиквел или DLC

Clair Obscur Expedition 33 не ставит точку на истории Маэль и Гюстава — это лишь одна из ее глав. Босс Sandfall начинает намекать на продолжение.

Креативный директор игры Гийом Брош подтвердил, что серию продолжат развивать. Пока что мы предполагаем, что нас ждет сиквел или DLC. Возможно даже удастся увидеть историю до 33 экспедиции — хотя она точно будет трагическая.

«Clair Obscur — это название франшизы. Expedition 33 — одна из историй, которую мы хотим рассказать в ее рамках. Точно сказать, как она будет выглядеть и какой будет концепция, еще рано. Но одно известно наверняка — это не финал франшизы Clair Obscur», — поделился Гийом Брош во время интервью в YouTube.

Фактически это означает, что Sandfall Games уже имеет планы расширять вселенную. Дебютная игра, которую создавали новички и импровизировали, молниеносно стала мировым хитом после релиза Оценки критиков і отзывы игроков сразу показали, что Clair Obscur Expedition 33 станет претендентом на звание «Игры года». За 33 дня студия продала очень символическое количество копий — 3,3 млн.

«На протяжении всей истории я думал: «Это безумие, они точно не смогут достойно завершить», — но они раз за разом справлялись идеально. Я полностью доверяю, что они создадут еще один шедевр, особенно если будут иметь четкое творческое видение и просто делать свое», — реагируют фанаты в комментариях.

Sandfall Games официально не раскрывает будущих планов, но уже подтвердила, что работает над новым контентом. А пока игроки получают регулярные обновления: например, в версии 1.3.0 появилась кнопка «повторить» битву по примеру Metaphor. Так что пока фанаты ждут анонсов, можно быть уверенным в главном — Expedition 33 не станет последним путешествием в мире Clair Obscur. Выходит… японским геймерам придется говорить не только «что-то там 33», а еще «что-то там [здесь ваши предположения]«.

Источник: The Gamer

