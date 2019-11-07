«Это не регулирование в чистом виде». В Нацсовете уточнили свою позицию по YouTube — и сделали все только хуже





В рамках проходящей в эти дни конференции «#TIM 2019: Telecom, IT, Media» заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук сделала заявление, связанное с популярнейшим видеохостингом YouTube. В частности, она сообщила, что возможность регулировать YouTube рассматривается в контексте расширения полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в профильном комитете ВРУ. Несмотря на оговорку, что окончательное решение по вопросу еще не принято, заявление — и это неудивительно — вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации. Реакция оказалась ровно такой, как следует ожидать — поднялась волна возмущений и негодования. Реакция регулятора не заставила себя ждать.

В комментарии источнику Ульяна Фещук уточнила, что, говоря о регулировании YouTube, она на самом деле подразумевала не регулирование в классическом понимании.

«Это не регулирование в чистом виде, а возможность через Нацсовет отправлять жалобы в Ютуб по контенту. Возможно, будет предусмотрена регистрация, но это все еще в очень начальной стадии и окончательного решения нет. Поэтому в моих словах только предположения», — прокомментировала Фещук.

По словам Фещук, часть закона который будет это регулировать находится в процессе написания и сейчас все предложения находятся на уровне идей и проекта.

В общем, как видим, из комментария Фещук становится ясно, что ничего, собственно, в этой ситуации неясно, кроме того, что законодатели явно хотят регулировать видеосервис Google, что само по себе не может означать что-либо позитивное. Будем следить за дальнейшим развитием событий и сообщать новости по мере их поступления.

Источник: Liga.net