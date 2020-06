Sony наметила новую дату презентации PS5 — 11 июня

Sony назначила новую дату презентации игр для PlayStation 5 — онлайн-мероприятие длительностью около одного часа пройдет в этот четверг, 11 июня. Стрим начнется в 23:00 по Киеву.

Новая дата была объявлена в официальном твиттере PlayStation вечером 8 июня; за несколько часов до этого дата засветилась в рекламном ролике в Twitch. Трансляция, которую Sony советует смотреть в наушниках, будет вестись в разрешении 1080p при 30 к/с, но все трейлеры новых игры в формате 4K должны незамедлительно появиться на канале компании.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020