Sony наметила новую дату презентации PS5 — 11 июня

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Sony назначила новую дату презентации игр для PlayStation 5 — онлайн-мероприятие длительностью около одного часа пройдет в этот четверг, 11 июня. Стрим начнется в 23:00 по Киеву.

Новая дата была объявлена в официальном твиттере PlayStation вечером 8 июня; за несколько часов до этого дата засветилась в рекламном ролике в Twitch. Трансляция, которую Sony советует смотреть в наушниках, будет вестись в разрешении 1080p при 30 к/с, но все трейлеры новых игры в формате 4K должны незамедлительно появиться на канале компании.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Это мероприятие станет первым в серии такого рода презентаций, посвященных выходу консоли следующего поколения. Как ожидается, на нем нам расскажут о стартовой линейке игр для PlayStation 5, а также, возможно, покажут саму консоль — Sony по сей день хранит в тайне финальный дизайн новой консоли. В то же время полноценная презентация устройства с публикацией всех характеристик ожидается ближе к концу лета.

Напомним, изначально Sony планировала эту презентацию на 4 июня, но в итоге решила перенести мероприятие из-за массовых протестов и беспорядков в США.

Благодаря более ранним утечкам мы уже знаем, что в релизы первой волны войдут 38 игр, среди которых Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 6, DiRT 5, Watch Dogs Legion и другие.

К настоящему моменту Sony раскрыла только некоторые характеристики и возможности (1, 2 и 3) новой PlayStation 5, показала новый геймпад DualSense и, само собой, новое лого. Ключевая особенность новой PS5 — огромная пропускная способность памяти. Консоль получит заказной SSD на 825 ГБ со скоростью 5,5 ГБ/с, который, по словам главы Epic Games Тима Суини превосходит все, что сейчас есть на рынке для ПК.

Источник: PlayStation