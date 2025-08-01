Новости Крипто 01.08.2025 comment views icon

Это предательство: работа разработчика криптобиржи CoinDCX «на стороне» стоила компании $44 млн

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Это предательство: работа разработчика криптобиржи CoinDCX «на стороне» стоила компании $44 млн

30-летнего разработчика ПО криптобиржи CoinDCX 26 июля задержала полиция индийского города Бенгалура. Его подозревают в помощи хакерам. Злоумышленникам удалось похитить криптовалют на $44 млн, поскольку на его рабочем ноутбуке было установлено вредоносное ПО.

CoinDCX управляется бенгалурской компанией Neblio Technologies. Вице-президент по вопросам государственной политики и правительственных дел компании заявил, что кто-то взломал кошелек компании 19 июля и вывел криптовалюты на шесть счетов.

В полиции сообщили, что хакеры поручили разработчику, который в течение 3 лет занимал хорошую должность в компании, писать отзывы, а также давали ему другие онлайн-задания в обмен на хорошее вознаграждение. Сначала разработчик использовал свой личный ноутбук, но позже перешел на рабочий, на который хакеры сумели тайком установить вредоносное ПО. Таким образом, злоумышленники получили доступ к CoinDCX и забрали токены с кошельков биржи. Когда работник Neblio Technologies понял, что его использовали как инструмент для выкачивания криптовалюты, было уже поздно.

Внутреннее расследование выявило, что разработчик заработал около $17 тыс. Он объяснил это как доход от работы на неполный рабочий день.

Индийская полиция зарегистрировала дело по статьям 66 (правонарушения, связанные с компьютерами), 43 (штраф и компенсация за повреждение компьютера, компьютерной системы и т.д.), 66 (c) (кража личности) и 66 (d) (мошенничество путем выдачи себя за другого с использованием компьютерных ресурсов) Закона об информационных технологиях, а также 303 (кража), 316 (4) (преступное нарушение доверия), 318 (4) (мошенничество) и 319 (2) (мошенничество путем выдачи себя за другого).

По данные исследовательской компании PeckShieldAlert, в июле 2025 года было зафиксировано около 17 крупных хакерских атак, что привело к потере $142 млн (это на 27,2% больше, чем в июне — $111,6 млн).

Пять крупнейших хакерских атак в июле 2025 года:

  1. CoinDCX: $44,2 млн
  2. GMX: $42 млн
  3. BigONEexchange: $28 млн
  4. WOOX: $12 млн
  5. FutureProtocol: $4,2 млн

Интересно, что злоумышленник вернул GMX $40,5 млнвключая 10 тыс. ETH и 10,5 млн FRAX.

Источник: Indian Express

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