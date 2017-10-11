Eurostat: «Украина потенциально способна производить 74% электроэнергии из возобновляемых источников»

Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) считает, что Украина потенциально способна производить из возобновляемых источников не менее 74% от вырабатываемой в стране энергии, тогда как сейчас данный уровень составляет порядка 6%.

В своем прогнозе организация возлагает основные надежды на ветроэнергетику (49%) и биоэнергетику (22%), далее следует большая (17%) и малая (7%) гидроэнергетика, а замыкает список солнечная энергетика с долей (5%). Совокупно все перечисленные отрасли «зеленой» энергетики потенциально способны вырабатывать порядка 120 млрд кВтч энергии.

В целом доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем производстве электроэнергии в Украине значительно меньше, чем в странах ЕС. Так, в среднем европейские страны вырабатывают порядка 29% зеленой энергии, лидируют в этом рейтинге Норвегия (106%) и Швеция (66%), причем «лишние» 6% Швеции она экспортирует. Отметим, что даже соседние Польша и Литва могут похвастать уровнем ВИЭ выше 10% (13% и 16% соответственно), а наиболее близким у Украине показателем отличается Венгрия (7%).

Отметим, что по данным НКРЭКУ, в Украине установленная мощность объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников, в январе-сентябре 2017 года возросла на 18% — до 1320 МВт. По итогам 9 месяцев 2017 года введены в эксплуатацию 201 МВт новых мощностей ВИЭ, что в 3,7 раза больше аналогичного периода 2016 года (солнечные электростанции составляют 83% новых мощностей). Средняя единичная мощность составляет 6 МВт, но при это впервые в Украине были построены единичные объекты мощностью более 10 МВт.

Напомним, что в соответствии с одобренной правительством «Энергетической стратегией Украины до 2035 года» целью страны является достижение отметки в 25% энергии из возобновляемых источников в общих первичных поставках энергии до 2035 года. До принятия данной стратегии Украина ставила цель получить в 2020 году не менее 11% «зеленой» энергии в конечном энергопотреблении.

Источник: Энергореформа