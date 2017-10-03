Эван Бласс опубликовал фотографии смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL в день официального анонса

Серийный автор утечек смартфонов Эван Бласс (Evan Blass) воспользовался одной из последних возможностей и выложил фотографии новых моделей Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Судя по его информации, более крупная модель Pixel 2 XL получит «относительно безрамочный» дизайн с минимальной окантовкой вдоль длинных сторон экрана 18:9 и характерными скруглениями матрицы, которые мы впервые наблюдали у смартфона LG G6. Нельзя не отметить, что даже с учетом наличия сразу двух динамиков на фронтальной панели, соотношение площади экрана ко всей панели можно было сделать и больше.

Обратная сторона корпуса также не поражает проработкой дизайна, разработчики лишь выделили блок камер отдельной панелью (надеемся, это будет металл или керамика, а не глянцевый пластик). Интересно, что и у Pixel 2 и у Pixel 2 XL используется аналогичное решение задней части, разница лишь в порядке следования камеры и вспышки, а также в том, что у старшей модели они расположены более симметрично.

Отличить обе модели со стороны фронтальной панели будет легко, так как судя по данной утечке для младшей разработчики использовали классическую прямоугольную матрицу 16:9 без скруглений. К счастью, два динамика на фронтальной панели остались на месте.

Напомним, что по данным инсайдеров, 5-дюймовый Pixel 2 получит батарею на 2700 мАч, а 6-дюймовый Pixel 2 XL- на 3250 мАч. В качестве аппаратной платформы скорее всего будет использован Snapdragon 835, размер встроенной памяти составит 64 ГБ или 128 ГБ. Оба смартфона получат защиту от влаги по стандарту IP67, а также типичный набор из одной фронтальной и одной основной камеры (никаких сдвоенных камер, как у конкурентов из Apple и Samsung), при этом их стоимость будет стартовать с отметок $650 и $850, а продажи стартуют 19 октября и 15 ноября соответственно.

Соответствует ли данная утечка реальному положению дел, мы узнаем уже сегодня вечером во время видеотрансляции мероприятия Google на нашем сайте.

Источник: Evan Blass