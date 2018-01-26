Эван Блэсс опубликовал официальное изображение и характеристики смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+

Известный инсайдер Эван Блесс поделился качественным официальным изображением и некоторыми характеристиками готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Как ожидается, официальный анонс этих устройств состоится уже в следующем месяце накануне открытия выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Если в 2017 году выпуск новых флагманом сопровождался их существенным редизайном, то в 2018 году инженеры Samsung сосредоточились на модернизации внутренних компонентов и некоторых улучшениях дизайна. В частности, блок камер получил вертикальное исполнение, а сканер отпечатков пальцев на задней панели перемещён в более удобное для использования место под блоком камер. В остальном, дизайн не получит значительных отличий от моделей предыдущего поколения. Вместе с тем, теперь между стандартной версией и модификацией + будет больше отличий, чем просто размеры, диагональ экрана и ёмкость батареи.

Итак, стандартная модель Samsung Galaxy S9 содержит дисплей диагональю 5,8 дюйма, а Samsung Galaxy S9+ оснащён 6,2-дюймовым дисплеем. Кроме того, отличается и конфигурация памяти. В Samsung Galaxy S9 доступно 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. В то же время в Samsung Galaxy S9+ предлагается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. На рынок поступят модификации с различными процессорами, которые предназначены для продажи в различных регионах мира. Так, в США и Китае будут продаваться смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ с процессором Qualcomm Snapdragon 845. В то же время во всех остальных странах на полках магазинов будут предлагаться устройства с собственной системой-на-чипе Samsung Exynos 9810.

Наиболее существенным отличием новинок от прошлогодних устройств станет обновление аппаратной и программной составляющих, отвечающих за работу камер. Помимо определения движения и записи видео в режиме Super Slow Motion (запись видео с частотой 480 кадров в секунду в разрешении 720p), обе версии получат модуль камеры со сменной диафрагмой. Отмечается, что для основного 12-мегапиксельного модуля предусмотрена возможность механического переключения диафрагмы между режимами f/2.4 и f/1.5. Последний является наиболее широко открытой диафрагмой в своём классе. Модель Galaxy S9+ оснащена дополнительным 12-мегапиксельным модулем камеры, но уже с фиксированной диафрагмой. На лицевой панели обеих моделей размещена 8-мегапиксельная камера, а в нижней части – стерео динамики.

Фактические продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ начнутся с 16 марта.

Источник: venturebeat