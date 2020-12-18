Еврокомиссия одобрила приобретение Google производителя фитнес-гаджетов Fitbit за 2,1 миллиарда долларов
Регулятор ЕС одобрил сделку Google и Fitbit, в результате которой первая получит контроль над второй, спустя год с небольшим после официального объявления.
Google договорилась о покупке производителя носимой электроники Fitbit еще в ноябре 2019 года, но не могла закрыть ее без одобрения регуляторов. В августе 2020 года Еврокомиссия принялась изучать сделку на предмет соответствия антимонопольным нормам. И вот сейчас после четырёхмесячного расследования регулятор ЕС одобрил сделку.
Чтобы получить расположение и развеять опасения регулятора ЕС, компании Google ранее пришлось взять на себя ряд дополнительных обязательств. Среди прочих уступок, Google согласился не использовать данные Fitbit, включая данные GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), для целевой рекламы.
Кроме того, Google обязалась сохранить технические границы между своим бизнесом и Fitbit, а также предоставить возможность запретить обмен данными о здоровье Fitbit с другими сервисам Google, таким как голосовой помощник Google Assistant и карты Google Maps. Также Google должна будет и дальше поддерживать веб-API Fitbit и наряду с собственным API Android. Эти договоренности Google должна соблюдать как минимум 10 лет с возможностью возобновления «при необходимости».
Сделка между Google и Fitbit заинтересовала и австралийского регулятора — в конце прошлого месяца Австралийская комиссия по защите конкуренции и потребителей (ACCC) озвучила свои предложения, который в целом повторяют требования Еврокомиссии. В настоящее время ACCC ждет ответа Google.
В ноябре главный финансовый директор материнского холдинга Google (Alphabet) Рут Порат заявила, что сделку планируют закрыть до конца 2020 года.
Объявляя о сделке в официальном блоге, вице-