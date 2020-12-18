Еврокомиссия одобрила приобретение Google производителя фитнес-гаджетов Fitbit за 2,1 миллиарда долларов





Регулятор ЕС одобрил сделку Google и Fitbit, в результате которой первая получит контроль над второй, спустя год с небольшим после официального объявления.

Google договорилась о покупке производителя носимой электроники Fitbit еще в ноябре 2019 года, но не могла закрыть ее без одобрения регуляторов. В августе 2020 года Еврокомиссия принялась изучать сделку на предмет соответствия антимонопольным нормам. И вот сейчас после четырёхмесячного расследования регулятор ЕС одобрил сделку.

Чтобы получить расположение и развеять опасения регулятора ЕС, компании Google ранее пришлось взять на себя ряд дополнительных обязательств. Среди прочих уступок, Google согласился не использовать данные Fitbit, включая данные GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), для целевой рекламы.

Кроме того, Google обязалась сохранить технические границы между своим бизнесом и Fitbit, а также предоставить возможность запретить обмен данными о здоровье Fitbit с другими сервисам Google, таким как голосовой помощник Google Assistant и карты Google Maps. Также Google должна будет и дальше поддерживать веб-API Fitbit и наряду с собственным API Android. Эти договоренности Google должна соблюдать как минимум 10 лет с возможностью возобновления «при необходимости».

Сделка между Google и Fitbit заинтересовала и австралийского регулятора — в конце прошлого месяца Австралийская комиссия по защите конкуренции и потребителей (ACCC) озвучила свои предложения, который в целом повторяют требования Еврокомиссии. В настоящее время ACCC ждет ответа Google.

В ноябре главный финансовый директор материнского холдинга Google (Alphabet) Рут Порат заявила, что сделку планируют закрыть до конца 2020 года.

Объявляя о сделке в официальном блоге, вице- президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох отметил, что приобретение Fitbit — это в первую очередь «возможность еще больше инвестировать в WearOS, а также выводить на рынок носимые устройства Made by Google». Еще тогда мы отмечали, что это можно расценивать как первое официальное подтверждение планов Google по выпуску умных часов под брендом Pixel, слухи о которых давно и безустанно циркулируют в сети. Остается вспомнить, что в 2019 году поисковый гигант приобрел у американской компании Fossil Group некую революционную технологию умных часов. В рамках этой сделки стоимостью $40 млн к Google также присоединилась часть сотрудников Fossil.