Еврокомиссия подала апелляцию в высший суд Европы, не желая прощать Apple €13 млрд неуплаченных налогов в Ирландии

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Многолетний конфликт между Apple и Европейской комиссией по поводу недоплаченных налогов в Ирландии получил ожидаемое продолжение — на днях главный антимонопольный орган Евросоюза подал апелляционную жалобу в Европейский суд, высший суд Европы, на июльское постановление Европейского суда общей юрисдикции (второй по величине суд Европы), отменившее решение Еврокомиссии 2016 года, обязывающее Apple доплатить 13 миллиардов евро (15 миллиардов долларов) налогов в Ирландии.

Напомним, спор между Еврокомиссией, с одной стороны, и правительством Ирландии и Apple, с другой, возник еще в 2013 году. По итогам расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что особый налоговый режим, предоставленный Apple в Ирландии (вместо обычной ставки 12,5% для Apple действовал особый налоговый режим со ставками от 1% до 0,005%), создал необоснованное преимущество для этой компании перед другими участниками рынка, платившими налоги по обычной ставке. Тогда же Еврокомиссия потребовала, чтобы правительство Ирландии взыскало с Apple недоплаченные налоги в сумме 13 миллиардов евро. И Apple, и ирландское правительство выступили против, а генеральный директор Apple Тим Кук назвал решение ЕС «абсолютной политической чушью». В итоге Apple подала апелляцию на решение ЕС, заявив, что регулятор ошибочно обложил налогом ее прибыль, подлежащую обложению в США, и задним числом изменил правила расчета обязательств. В июле европейский суд вынес свое решение в этом споре, поддержав в этом споре Apple. Тогда комиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику ЕС в области конкуренции, заявила, что Комиссия «тщательно изучит решение и обдумает возможные дальнейшие шаги».

25 сентября Еврокомиссия выступила с официальным заявление, подтвердив подачу апелляции на июльское решение европейского суда, а комиссар Маргрет Вестагер заявил, что суд «допустил ряд юридических ошибок».

«Если государства-члены предоставляют некоторым транснациональным компаниям налоговые льготы, недоступные их конкурентам, это вредит честной конкуренции в Европейском союзе и нарушает правила государственной помощи». Маргрет Вестагер, европейский комиссар по вопросам конкуренции

В комментарии The Verge представитель Apple сообщил, что юристы изучат апелляцию комиссии, когда получат ее, добавив, что компания всегда соблюдала закон в Ирландии и других местах, где она работает.

Министр финансов Ирландии Паскаль Донохо сообщил The Irish Times, что апелляция не стала неожиданностью, добавив, что, вероятно, «пройдет еще несколько лет, пока в этом деле будет поставлена точка».

Остается добавить, что решение апелляционного суда станет окончательным и уже не подлежит обжалованию.

Источник: The Verge и ЕС