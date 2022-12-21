Европейская ракета Vega C потерпела неудачу во время второго полета – потеряны два оптических спутника Airbus Pléiades Neo

Среднетоннажная ракета Vega C с двигателем украинского производства стартовала с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, во 20 декабря с двумя спутниками для Airbus. Группировка спутников Pléiades Neo предназначена для съемок поверхности Земли. Первая ступень ракеты, известная как P120C, отработала нормально, но вторая, Zefiro 40, – нет.

«Примерно через 2 минуты и 27 секунд после старта на Zefiro 40 произошел сбой, что положило конец миссии Vega C, — заявили представители французской компании Arianespace, которая управляет Vega C. — Проводится анализ данных, чтобы определить причины этого сбоя».

Четырехступенчатая ракета высотой 35 метров является более мощной версией Vega, которая впервые поднялась в воздух в 2012 году. Vega C может вывести около 2300 кг полезной нагрузки на синхронную по отношению к Солнцу орбиту высотой 700 километров, по сравнению с 1500 кг, которые может доставлять более старая ракета.

Два космических корабля, которые были потеряны из-за аварии во вторник, Pléiades Neo 5 и Pléiades Neo 6, вместе весили 1977 кг. Они направлялись на орбиту, где должны были завершить формирование группировки Airbus Pléiades Neo для получения изображений Земли.

«Группа состоит из четырех одинаковых спутников, созданных с использованием последних инноваций и технологических разработок Airbus, она позволяет несколько раз в день делать снимки любой точки земного шара с разрешением 30 см», — говорится в описании миссии Vega C от Arianespace. «Очень маневренные и отзывчивые, они могут быть развернуты для выполнения задачи за 15 минут до начала съемки и отправить изображения обратно на Землю в течение следующего часа, — уточняют в Arianespace — Меньше, легче, маневреннее, точнее и быстрее, чем у конкурентов – они являются первыми спутниками в своем классе, доступными на рынке».

До неудачной попытки у Vega C был лишь один полет: в июле 2022 года ракета успешно вывела на орбиту спутник LARES-2 весом 295 кг, разработанный Итальянским космическим агентством, а также шесть кубсатов.

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Первоначально предполагалось, что миссия стартует 24 ноября. Но Arianespace задержала ее почти на месяц, чтобы заменить неисправные узлы ракеты, что потребовало открытия обтекателя полезной нагрузки Vega C на предприятии в Куру.

Дальнейший анализ должен определить, имеют ли неисправные узлы какое-либо отношение к неудачному запуску. Больше информации о проблеме Arianespace предоставит уже сегодня, на телеконференции для СМИ.

Подобные неприятности случались и с первым поколением ракет Vega, которые также были сонащены украинскими двигателями. Однако, как, возможно, и в этот раз, проблема заключалась не в двигателе:

Источник: Space.com