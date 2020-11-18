Во время запуска европейской ракеты Vega с украинским двигателем произошёл сбой, спутники потеряны





Запуск европейской ракеты Vega с двумя спутниками на борту закончился неудачей, что привело к потере полезной нагрузки. Это уже второй за 2 года существенный провал миссии, связанный с запуском ракеты этого типа.

Запуск осуществлялся ночью 17 ноября с космодрома Куру во Французской Гвиане. На борту ракеты находился испанский спутник SEOSat-Ingenio, предназначенный для съемки Земли под управлением Европейского космического агентства, а также французский спутник TARANIS, который должен был заниматься съёмкой и наблюдениями атмосферы.

Сам пуск Vega прошёл нормально. Первые три ступени отработали в штатном режиме. Но на восьмой минуте полёта после воспламенения двигателя верхней ступени ракета начала отклоняться от заданного курса, и её высота стала снижаться. Заметив отклонение, компания Arianespace попыталась установить связь с ракетой. Но в конечном итоге специалистам так и не удалось установить соединение, что указывало на то, что Vega сошла с орбиты, уничтожив груз на борту. Изучив имеющиеся данные, компания пришла к предварительному выводу, что возникла проблема с системой, активирующей двигатель верхней ступени. Судя по всему, наиболее вероятная проблема связана с интеграцией системы активации сопла AVUM 4-й ступени. Окончательные выводы о причинах сбоя сделает специальная комиссия.

Напомним, блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» и изготовлен ​​Государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова».

«К сожалению, мы можем подтвердить, что миссия потеряна», — сказал генеральный директор Arianespace Стефан Израэль во время прямой трансляции запуска.

Ракета упала в безлюдной местности, заявляет Arianespace. Это второй крупный отказ ракеты Vega за всё время её эксплуатации. В июле 2019 года ракета потеряла спутник вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов из-за структурного отказа, в результате которого она просто развалилась в полёте. Arianespace вернулась к эксплуатации ракеты Vega только в сентябре этого года, когда удалось вывести на орбиту 53 малых спутника. За всё время эксплуатации (с 2012 года) было совершено 17 запусков ракеты Vega, 2 из которых закончились неудачей.

Источник: The Verge, Arianespace