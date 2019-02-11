Европейская версия электромобиля Tesla Model 3 (CCS) побила рекорд американского варианта, приняв мощность заряда в 126 кВт (на 5 кВт больше, чем у Tesla Supercharger)

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Первые официальные поставки электромобилей Tesla Model 3 в Европу уже состоялись, так что энтузиасты получили возможность проверить, как заряжаются их образцы от локальных зарядных станций. Естественно, в первую очередь речь идет о мощных скоростных зарядках на 175 кВт (CCS), а не о бытовых сетях.

Итак, благодаря наличию порта CCS (Type 2), электромобиль Tesla Model 3 смог достичь отметки в 126 кВт, что на 5 кВт выше, чем получила та же модель при аналогичных условиях в американской сети Tesla Supercharger.

Озвученную мощность зарядки электромобиль получил в нидерландской сети FastNed, которая рассчитана на мощность зарядки до 175 кВт, так что ничего примечательно для самой сети в этом результате нет.

Для самого электромобиля результат интересен скорее тем, что в Европе такой электромобиль можно будет зарядить быстрее на сторонних зарядках, чем на фирменных Tesla Supercharger.

Примечательно, что ранее американский автопроизводитель заявлял, что электромобили Tesla Model S и Model X с портом CCS способны заряжаться максимум с мощностью 120 кВт, причем ограничение заключается в самом электромобиле, а не в коннекторе CCS или зарядной сети.

Gespot de eerste model 3 op de weg in Nederland, testcar @FastNed met ccs stekker! pic.twitter.com/wvPcNN6aQt — Christoph Maria (@ChristophMaria) 18 декабря 2018 г.

Напомним, что на прошлой неделе Tesla привезла первую партию официальных электромобилей Model 3 в Европу, однако задержала доставки первым заказчикам из-за «неожиданных проблем».

Источник: Electrek