Tesla привезла первую партию официальных электромобилей Model 3 в Европу, однако доставки заказчикам задерживаются из-за «неожиданных проблем»

Спустя полтора года после того, как электромобиль Tesla Model 3 начал продаваться в США, до Европы добрались первые официальные поставки этой модели. Компания наконец получила разрешение от Управления по контролю за дорожным движением в Нидерландах (RDW), что позволяет ей продавать свои автомобили по всей Европе, не получая разрешения в каждой отдельной стране ЕС.

Отметим, что первые электромобили Tesla Model 3 добрались до Украины заметно раньше, еще в начале прошлого года. Однако тогда речь шла о версиях для американского рынка со всеми вытекающими последствиями, тогда как официальная европейская версия электромобиля получила поддержку стандарта быстрой зарядки CCS (Combined Charging System).

Первая партия электромобилей Tesla Model 3 на грузовом судне Glovis Captain причалила к бельгийскому порту Зебрюгге в начале текущей недели, после чего будущие владельцы начали получать приглашения забрать заказанный экземпляр на заводе Tesla в Тилбурге (Нидерланды). Однако некоторым заказчикам пришлось возвращаться домой несолоно хлебавши, так как Tesla переоценила свои силы и не смогла организовать процесс выдачи надлежащим образом.

Один из пользователей даже пожаловался Илону Маску в твиттере, указав, что ему три раза меняли время встречи, перезванивая в последний момент. Руководитель Tesla извинился, объяснив задержки «неожиданными проблемами» и пообещал начать поставки в нормальном режиме с завтрашнего дня.

Sorry, many unexpected challenges with cars coming through Zeebrugge first time. Cars will start moving out in volume tomorrow. — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2019 г.

Отметим, что следующее грузовое судно со второй партией заказанных электромобилей Tesla Model 3 должно прибыть в Бельгию уже через пару дней, так что европейскому подразделению компании явно стоит поторопиться с оптимизацией логистики.

Для справки, только за январь текущего года в Европе заказали более 14,000 электромобилей данной модели. В США модель набрала 325,000 предзаказов всего за месяц после анонса в марте 2016 года, хотя первые поставки начались только в июле того же года. На протяжении довольно долгого периода автопроизводитель испытывал проблемы с производством достаточного количества электромобилей, которое смогло бы удовлетворить рыночный спрос.

Напомним, что в данный момент европейские пользователи могут заказать лишь самую продвинутую полноприводную версию Tesla Model 3 Performance, тогда как две более дешевые модификации все еще официально недоступны. Кстати, недавно мы публиковали пошаговую инструкцию «Как в Украине заказать самый доступный электрокар Tesla без посредников».

Источник: The Verge