



Как сообщают источники Reuters, Еврокомиссия по-прежнему привержена идее введения единого разъема для зарядки мобильных устройств, и уже завтра, 23 сентября, представит новый законопроект, нацеленный на достижение этой цели.

Не вдаваясь в подробности, источник Reuters сообщил, что с новой законодательной инициативой ЕС преследует две цели: стандартизировать зарядный разъем мобильных устройств и продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.

Для начала стоит вспомнить, что с 2009 года Еврокомиссия призывает технологические компании, в том числе и Apple, использовать единый стандарт зарядки вместо проприетарных — для конечных потребителей и экологии (сокращение электронных отходов). Ранее Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, договорившись использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Но сама Apple, воспользовавшись лазейкой, ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

К настоящему моменту большинство ведущих производителей смартфонов перешли на использование разъема USB-C для зарядки вместо устаревшего Micro-USB — даже для самых бюджетных моделей. По сути, Apple, единственная среди крупных производителей продолжает сопротивляться внедрению USB-C в iPhone вместо проприетарного Lightning. В 2020 году Европарламент утвердил резолюцию, предусматривающую принятие единого стандарта зарядки мобильных устройств, и тогда только Apple выступала против — производитель iPhone заявил, что она «задушит инновации» и непреднамеренно создаст еще больше электронных отходов. Но в той резолюции речь шла о блоке питания зарядного устройства, а не кабеле.

Что же касается исключения зарядных блоков из комплекта поставки мобильных устройство, то здесь Apple сыграла на опережение — с выходом iPhone 12 в 2020 году. И ее примеру последовали многие производители Android, включая Samsung, Xiaomi и Google.

В 2018 году Apple перевела iPad Pro на универсальный разъем USB-C взамен проприетарного Lightning, но ожидаемого отказа от фирменного разъема Lightning и в смартфонах iPhone так и не случилось, несмотря на регулярные слухи. Новейшие смартфоны iPhone 13 сохранили проприетарный разъем Lightning и в последнее время все чаще звучат предположения, что если Apple и откажется от Lightning, то скорее в пользу собственной технологии беспроводной зарядки MagSafe, а не USB-C.