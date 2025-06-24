«Приключения Клиффа Бута» от Netflix получат «гигантский» бюджет и 120+ актеров во главе с Брэдом Питтом

Спиноф ленты «Однажды в Голливуде», посвященный приключениям Клиффа Бута, получил первые подробности — и, судя по всему, Netflix не пожалеет денег на творение Тарантино/Финчера.

Согласно сайту World of Reel, который ссылается на понедельничный релиз Калифорнийской кинокомиссии, безымянный полнометражный фильм Netflix получил $20 млн налоговых льгот — самую большую сумму, которую штат выделял на кинопроизводство. Deadline тем временем уточняет, что фильм, о котором идет речь, это ничто иное, как «Приключения Клиффа Бута».

Netflix до сих пор официально не подтвердил проект. Из того, что известно на данный момент — это спиноф фильма «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом в главной роли, режиссурой Дэвида Финчера и сценарием Квентина Тарантино (вероятно, та самая лента, которую продвигали ранее под названием «Кинокритик», как десятый и последний фильм Квентина).

Инсайдеры утверждают, что у Netflix амбициозные планы на съемки, которые продлятся с 28 июля 2025 года вплоть до 16 января 2026 года. К тому же в работу вовлечены 128 актеров, 428 членов съемочной группы и около 4000 статистов. Съемки в штате Калифорния предварительно оценивают в $106 млн — лишь часть от до сих пор нераскрытого и потенциально гигантского бюджета. Ранее появились слухи, что Тарантино продал сценарий Netflix за $20 млн.

«Это то, что написал Квентин Тарантино», — сказал Питт журналистам на премьере фильма «Формула-1». «Это эпизод, а не продолжение, персонажа из фильма «Однажды в Голливуде». Он не хотел режиссировать его на том этапе, поэтому наш друг Дэвид Финчер вмешался».

Кроме Питта, по слухам, актерский состав дополнят Карла Гуджино («Падение дома Ашеров»), Яхья Абдул-Матин II («Хранители»), Элизабет Дебики («Корона») и Скотт Каан (Терк Меллой в «Трилогии Оушена») — интересная «смесь», которая свидетельствует о том, что видение Финчера относительно проекта может отличаться от оригинала Тарантино. Режиссер, кстати, неоднократно сотрудничал с Питтом, в частности над такими кинохитами, как «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Ранее инсайдер Джефф Снайдер писал, что в фильме появится и Леонардо Ди Каприо в эпизодической роли (впоследствии появилась информация, что он получит за камео $3 млн), тогда как Марго Робби тоже якобы выразила готовность вернуться.