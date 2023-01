Дональд Трамп возвращается в Facebook и Instagram — его аккаунты заблокировали 2 года назад после штурма Капитолия

Meta возобновит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram в течение нескольких недель. Если экс-президент США снова нарушит политику компании по контенту, его аккаунты забанят на период от одного месяца до года — «в зависимости от тяжести нарушения».

На фоне объявления Meta обновила свою политику по контенту, который явно не нарушает ее правила, но может поощрять вредное или насильственное поведение (например призывы к атаке на Капитолий 6 января). Если такое содержимое будет обнаружено в будущем, его распространение ограничат — то есть запретят репосты. Meta также может ограничить доступ аккаунта к рекламным инструментам.

Ending Suspension of Trump’s Accounts With New Guardrails to Deter Repeat Offenses https://t.co/M6U6MIoEl2

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) January 25, 2023