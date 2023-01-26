Дональд Трамп возвращается в Facebook и Instagram — его аккаунты заблокировали 2 года назад после штурма Капитолия

Meta возобновит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram в течение нескольких недель. Если экс-президент США снова нарушит политику компании по контенту, его аккаунты забанят на период от одного месяца до года — «в зависимости от тяжести нарушения».

“Как правило, мы не хотим препятствовать открытым, публичным и демократическим дебатам на платформах Meta — особенно в контексте выборов в демократических обществах, таких как Соединенные Штаты. Общественность должна иметь возможность услышать то, что говорят их политики — хорошее, плохое или ужасное — чтобы они могли сделать осознанный выбор во время голосования”, — говорится в сообщении, опубликованном в блоге Meta в среду.

На фоне объявления Meta обновила свою политику по контенту, который явно не нарушает ее правила, но может поощрять вредное или насильственное поведение (например призывы к атаке на Капитолий 6 января). Если такое содержимое будет обнаружено в будущем, его распространение ограничат — то есть запретят репосты. Meta также может ограничить доступ аккаунта к рекламным инструментам.

Ending Suspension of Trump’s Accounts With New Guardrails to Deter Repeat Offenses https://t.co/M6U6MIoEl2 — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) January 25, 2023

После смертоносного штурма Капитолия, произошедшего 6 января два года назад, Трампу запретили пользоваться Facebook и Instagram. Марк Цукерберг заявил, что экс-президент был отстранен «за провоцирование насилия и похвалу действий мятежников». Meta была одной из первых платформ, забанивших Дональда Трампа, фактически удалив все его учетные записи из основных служб социальных сетей.

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Сначала блокировку ввели на неопределенный срок, но позже Meta пересмотрела решение — после указаний своего наблюдательного совета (внутренней группы экспертов, консультирующих компанию по модерации контента). Совет утверждал, что запрет на неопределенный срок неуместен, и призвал Meta подготовить новую политику, которая будет регулировать вредоносные заявления публичных лиц.

В июне 2021 года Ник Клегг, вице-президент Meta по глобальной политике, объявил, что отстранение Трампа продлится два года, и компания решит, восстанавливать ли его учетные записи, когда “риск для общественной безопасности уменьшится”. В том же июньском сообщении Клегг заявил, что компания введет «строгий набор санкций, которые будут введены в действие, если господин Трамп снова нарушит политику в будущем, вплоть до полного удаления его страниц и учетных записей».

Учетная запись Трампа в Twitter была возобновлена в ноябре прошлого года. После покупки компании Илон Маск провел в Twitter опрос, разрешить ли бывшему президенту вернуться на сайт. Трамп еще официально не вернулся в Twitter и продолжает пользоваться своей платформой Truth Social как основным средством общения.

“FACEBOOK, потерявший миллиарды долларов после блокировки вашего любимого президента, меня, только что объявил, что восстанавливает мою учетную запись. СПАСИБО TRUTH SOCIAL ЗА ТАКУЮ НЕВЕРОЯТНУЮ РАБОТУ”, — написал Трамп после новости о разблокировке.

Возобновление аккаунта произошло через несколько месяцев после того, как Трамп официально объявил, что будет баллотироваться на выборы в 2024 году. В течение кампаний 2016 и 2020 годов его команда потратила миллионы долларов только на рекламу в Facebook и Instagram. В 2019 году Twitter запретил рекламу на своей платформе.

Ранее в этом месяце представители команды, которая занимается предвыборной кампанией Трампа в 2024 году, обратились в Meta с просьбой разблокировать доступ бывшего президента к его аккаунтам.

«Мы считаем, что запрет учетной записи президента Трампа в Facebook резко исказил и затормозил публичный дискурс», — говорится в их письме.

В ожидании решения Meta двое законодателей-демократов в декабрьском письме призвали компанию продлить блокировку Трампа. Конгрессмен Адам Шифф, глава комитета Палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий 6 января, написал:

«Для того, чтобы Meta надежно поддерживала законную политику честности выборов, важно, чтобы и дальше запрет на бывшего президента Трампа сохранялся».

Спустя почти год после запрета доступа к Facebook, Instagram и Twitter, в феврале 2022 года, Трамп запустил собственную платформу социальных сетей. На момент публикации статьи Трамп собрал более 4,5 миллионов подписчиков в Truth Social по сравнению с 34 миллионами в Facebook и 90 миллионами подписчиков в Twitter до блокировки.

Источник: The Verge