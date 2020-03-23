Facebook и Instagram снижают качество видео в Европе





Вслед за стриминговыми сервисами социальные сети также приняли решение понизить качество видео, чтобы помочь европейской коммуникационной инфраструктуре справиться с возросшей нагрузкой. Нагрузка на сети передачи данных существенно возросла в результате пандемии коронавируса COVID-19, когда многие люди из-за карантинных ограничений вынуждены оставаться дома и искать себе развлечения в интернете.

Представитель компании заявил, что и Facebook, и Instagram «временно уменьшат» битрейт видео в Европе. По его словам, это поможет партнёрам справиться с «ограничениями пропускной способности» и поддерживать связь с людьми.

«Чтобы помочь избежать любой потенциальной перегрузки сети, мы временно снизим битрейты видео на Facebook и Instagram в Европе. Мы стремимся работать с нашими партнерами, чтобы справиться с любыми ограничениями пропускной способности в этот период высокого спроса, а также обеспечить людям возможность оставаться на связи с помощью приложений и сервисов Facebook во время пандемии COVID-19», — заявил представитель Facebook.

Такое решение не должно вызывать удивления. Хотя такие сервисы, как Netflix, Prime Video и YouTube, явно вносят основной вклад в перегрузку трафика данных, огромные аудитории Facebook и Instagram (по состоянию на лето 2019 года Facebook имела 288 млн ежедневных пользователей в Европе) могут вызвать дополнительную нагрузку, если эти пользователи более активны, чем обычно. Например, многие пользователи обращаются с помощью видеозвонков, чтобы поддерживать связь с людьми, с которыми они иначе встретились бы лично. Хотя это неприятная новость для поклонников социальных сетей, она может помочь людям работать из дома и получить ожидаемые интернет-услуги.

Источник: Engadget