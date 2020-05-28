Facebook переименовала цифровой кошелёк Calibra в Novi





Компания Facebook решила переименовать цифровой кошелёк Calibra. Теперь он будет называться Novi. В компании говорят, что новое название было вдохновлено латинскими словами «novus» и «via», которые означают «новый» и «путь», соответственно. Таким образом, новое название должно характеризовать «новый путь». Вместе с тем, дочерняя компания Facebook, занимающаяся развитием цифрового кошелька, теперь будет называться Novi Financial.

Новое название – это очередное изменение, которое Facebook внесла в свои планы в области цифровых валют. Хотя первоначально компания заявляла об одной цифровой валюте Libra, привязанной к набору национальных валют, теперь она планирует иметь несколько цифровых монет, привязанных к отдельным валютам в дополнение к объединённой валюте Libra. На сайте Novi говорится, что изначально цифровой кошелёк может включать такие валюты, как доллар США, британский фунт и евро.

Вместе с новым названием цифровой кошелёк Facebook также получил и новый логотип. Предыдущий логотип Calibra обвиняли в чрезмерном сходстве с логотипом стартапа Current. Логотип Novi теперь стилизован в соответствии с названием, а старый логотип Libra можно видеть внутри буквы «o».

Несмотря на эти дизайнерские изменения, Facebook говорит, что его миссия Novi и Libra остается прежней. Компания хочет сделать отправку денег такой же простой, как и «отправку сообщения». Она планирует сделать как автономное приложение Novi, так и версию для интеграции с сервисами обмена сообщениями WhatsApp и Messenger, чтобы пользователи могли отправлять деньги своим контактам. Как отмечает Facebook, для регистрации в сервисе потребуется использовать выпущенные правительством идентификационные документы. По задумке, транзакции будут лишены скрытых комиссий, а в случае необходимости пользователи смогут обратиться в чат поддержки, работающий в режиме 24/7.

Источник: The Verge