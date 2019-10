Разработчиков криптокошелька Calibra обвинили в использовании чужого логотипа

Владельцы американского онлайн-банка Current подали в суд на компанию Марка Цукерберга за то, что Calibra — дочерняя фирма Facebook и одноименный криптокошелек — использует логотип, схожий с логотипом Current. Представители финучреждения затребовали запретить разработчикам Calibra использовать их нынешний логотип и выплатить компенсацию банку «за нанесение ущерба бренду» (сумма компенсации не разглашается).

Отметим, что на логотипах обеих компаний изображена волнистая черта, обрамленная кругом, при этом в фирменном графическом знаке Current используется градиент, а в Calibra — однотонный цвет.

this is what happens when you only have 1 crayon left pic.twitter.com/2JY5JfesQD

