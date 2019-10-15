Разработчиков криптокошелька Calibra обвинили в использовании чужого логотипа

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Владельцы американского онлайн-банка Current подали в суд на компанию Марка Цукерберга за то, что Calibra — дочерняя фирма Facebook и одноименный криптокошелек — использует логотип, схожий с логотипом Current. Представители финучреждения затребовали запретить разработчикам Calibra использовать их нынешний логотип и выплатить компенсацию банку «за нанесение ущерба бренду» (сумма компенсации не разглашается).

Отметим, что на логотипах обеих компаний изображена волнистая черта, обрамленная кругом, при этом в фирменном графическом знаке Current используется градиент, а в Calibra — однотонный цвет.

«Мы полагаем, что логотипы Current и Calibra не просто схожи, а практически идентичны», — говорится в иске.

this is what happens when you only have 1 crayon left pic.twitter.com/2JY5JfesQD — Current (@current) June 19, 2019

«Вот что случается, когда у вас остается только один карандаш», — прокомментировали ситуацию разработчики приложения для мобильного банкинга в Twitter.

В иске значатся четыре ответчика: Facebook, Calibra, дочернее предприятие соцсети, владеющее интеллектуальной собственностью, которая связана с криптокошельком, — и агентство Character, сделавшее логотип для Calibra. Любопытно, что эта дизайн-студия нарисовала лого и для Current — но с разницей в три года. В банке подчеркивают, что они начали использовать свое изображение еще в августе 2016-го, тогда как Facebook представила лого Calibra в июне этого года.

«Мы считаем, что данным логотипом связанные с Calibra компании могут ввести в заблуждение потребителей, которые будут ошибочно полагать, что Current имеет отношение к Calibra», — говорится в иске.

В банке отметили, что с августа пытались решить ситуацию в переписке с Calibra и по телефону, однако попытки были безуспешны.

«Нам кажется забавным, что Facebook, желающая сделать финансовую сферу более справедливой, начала с того, что украла интеллектуального собственность у другой финтех-компании», — заявил глава Current в комментарии для CNBC, добавив, что у Facebook достаточно денег и ресурсов, чтобы использовать свои собственные идеи.

Источник: The Verge