Facebook тизерит свои первые «умные» очки, разработанные вместе с Ray-Ban — анонс состоится уже завтра





Facebook готовится к анонсу своих первых «умных» очков, разработанных в партнерстве с EssilorLuxottica (владеет брендом Ray-Ban). На сайте Ray-Ban появилась промо-страница, где указана только дата анонса — 9 сентября 2021 года. Будет ли этот анонс бумажным, или же очки сразу станут доступны для покупки, не уточняется.

Facebook анонсировала устройство в прошлом году на конференции Facebook Connect и изначально планировала выпустить их в 2021 году. В марте 2021 года финансовый директор Facebook Дэвид Венер попытался умерить ожидания относительно умных очков заявлением, что эти очки и близко не отражают тех технологий AR, которые компания рассчитывает создать в конечном итоге. Эти очки были последний проектом Хьюго Барры в Facebook — в мае топ-менеджер оставил должность вице-президента AR и VR и покинул компанию после четырех лет работы.

На главной странице Ray-Ban отображает надпись «это одна история, за которой вы захотите следить», что вероятно, лишь отсылка к Facebook Stories.

Этот анонс вписывается в общую кампанию с рядом тизер-роликов (1, 2, 3 и 4), опубликованных гендиректором Facebook Марком Цукербергом и главой подразделения AR и VR Эндрю Босвортом. Эти видео записаны с видом от первого лица — от глаз Цукерберга и Босворта. Они содержат, в числе прочего, кадры с плаванием на каяке и игрой в гольф. Таким образом, можно предположить, что очки имеют защиту от атмосферных воздействий и предназначены для записи активной деятельности непосредственным участником, по аналогии с экшн-камерами.

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Сам глава Facebook ранее называл эти очки ступенью на пути к «полноценным очкам дополненной реальности». В июле Цукерберг подтвердил, что эти очки станут следующим аппаратным продуктом Facebook, хотя на тот момент он не назвал дату. Но уточнил, что очки будут «иметь узнаваемый форм-фактор [Ray-Ban] и позволят делать некоторые довольно изящные вещи».

Все это согласуется с предыдущими слухами, что концептуально первые умные очки Facebook будут близки к Snapchat Spectacles, но при этом они являются частью усилий по созданию более технически сложных очков дополненной реальности, способных проецировать голограммы и соединять виртуальные объекты с предметами из реального окружения посредством наложения первых на вторые. Нейронный интерфейс, который Facebook считает AR-контроллером будущего, вероятно, тоже предназначен для будущих поколений очков.

Facebook возлагает большие надежды на VR и AR, и не жалеет ресурсов на развитие этих направлений. Ранее The Information сообщало, что в Facebook примерно пятая часть всех сотрудников сейчас занята проектами VR и AR.