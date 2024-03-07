Facebook использует искусственный интеллект для улучшения алгоритма рекомендации видео

Глава Facebook Том Элисон сообщил, что Meta меняет алгоритм рекомендаций видео в Reels, группах и главной ленте Facebook, используя искусственный интеллект для улучшения алгоритма рекомендаций. Крупнейшая в мире социальная сеть уже перевела на новый движок рекомендации коротких видео Reels и планирует использовать его во всех местах Facebook, которые показывают видео — главной ленте Facebook и группах. Это происходит в рамках «технологической дорожной карты» до 2026 года.

Цель сделала конкуренцию с TikTok приоритетом с тех пор, как известное своим мощным механизмом рекомендаций приложение начало стремительно расти в США, передаёт Engadget. Когда Facebook протестировал новый механизм рекомендаций на основе искусственного интеллекта в Reels, время просмотра увеличилось примерно на 8-10 процентов, рассказал Элисон:

Это свидетельствует о том, что новая архитектура модели (которая обучается на основе данных) намного эффективнее, чем предыдущее поколение. Так что это хороший знак, который говорит, что мы на правильном пути.

До сих пор Facebook использовал разные механизмы видеорекомендаций для Reels, Groups и ленты Facebook. Но после успеха Reels компания планирует использовать один и тот же движок на основе искусственного интеллекта для всех этих продуктов.

Вместо того, чтобы просто обеспечить работу Reels, мы работаем над проектом, чтобы обеспечить всю нашу видеоэкосистему этой единой моделью, а затем мы сможем добавить наш продукт для рекомендаций Feed (ленту), чтобы он также обслуживался этой моделью. Если мы все сделаем правильно, рекомендации не только станут более интересными и релевантными, но и, по нашему мнению, улучшится их скорость реагирования. — говорит Элисон.

Этот шаг является частью стратегии Meta по внедрению искусственного интеллекта во все свои продукты после того, как технология взорвалась с запуском ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года.

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